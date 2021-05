Câmaras IP – Proteja e vigie a sua casa à distância

A instalação de uma câmara de segurança está hoje ao alcance de qualquer pessoa, podendo manter, assim, os seus bens debaixo de olho onde quer que esteja. Dependendo dos objetivos, existem câmaras que podem ser muito acessíveis, com diversas funcionalidades e são algumas dessas propostas que hoje damos aqui a conhecer.

Mantenha a sua casa, empresa ou garagem protegidas, com uma câmara IP à distância.

ESCAM QF218

A primeira sugestão vai para a câmara IP ESCAM QF218. Esta opção é indicada para colocar no exterior já que tem certificado IP66 de resistência a água e poeiras, além de suportar temperaturas que variem entre os 20 e os 50 ºC.

A câmara tem 2 MP, com um ângulo de visão de 75,5º, e capta imagem em 1080p a 25 fps, contando ainda com ajuste de brilho e saturação.

Suporta ligação Wi-Fi 2.4GHz e Ethernet, sendo compatível com Android, iOS e Windows. Permite armazenar as imagens num cartão microSD até 128 GB e na Cloud, sendo que o utilizador terá 30 dias de armazenamento gratuito.

Tem visão noturna, deteção de movimento humano e faz captação de áudio.

A câmara IP ESCAM QF218 está disponível por 25 €, com portes incluídos, utilizando o código de desconto BG67cd58 (válido para armazém CZ). O envio é rápido e não está sujeito a custos adicionais.

ESCAM QF218

ESCAM QF450

A câmara ESCAM QF450 destaca-se por ter painel solar incluído, garantindo assim uma utilização sem problemas na localização por causa das tomadas elétricas ou com baterias.

Falamos de uma câmara que grava também a 1080p com um ângulo de visão de 95º. Inclui microfone que é capaz de captar som a uma distância de 20 metros. Além disso, tem também altifalante para uma comunicação bidirecional.

Suporta inclusão de cartão para armazenamento e cartão SIM 4G, sendo compatível com Android e iOS. É resistente a água e poeiras, com certificado IP 66, e tem também deteção de movimento humano e visão noturna.

A câmara IP ESCAM QF450, com painel solar incluído, está disponível por cerca de 109 €, já com portes incluídos, utilizando o código de desconto BGd2ef7c. O envio não está sujeito a custos adicionais na entrega ao utilizar o método EU Priority Line.

ESCAM QF450

SONOFF GK-200MP2-B

A câmara SONOFF GK-200MP2-B oferece gravação de imagens a 1080p, tem um ângulo de visão de 360º e ainda visão noturna, deteção de movimento (neste caso já não é só apenas o movimento humano) emitindo alertas de atividade.

Com ligação à rede Wi-Fi (ou ethernet), o utilizador, através de uma app móvel, pode ver em direto tudo o que a câmara está a captar à distância e ainda controla-la e ajustar a sua posição. Além disso, graças ao seu sistema de áudio bidirecional é possível comunicar com alguém que esteja do outro lado da câmara.

As imagens captadas podem ser gravadas no smartphone ou num cartão de memória colocado na câmara.

A câmara SONOFF GK-200MP2-B está disponível por cerca de 29 €, já com portes, com o código de desconto BG627b12 (válido para armazém CZ).

SONOFF GK-200MP2-B

Guudgo 28LED

A câmara IP Guudgo 28LED destaca-se por ser uma câmara de exterior com rotação a 360º e por incluir um sistema de 28 LEDs para uma visão noturna mais fiável. É ainda à prova de água e tem sistema de deteção de movimento humano.

A gravação de imagem é HD, tem sistema de áudio bidirecional e, claro, permite ligação à rede Wi-Fi contando com quatro antenas, garantindo um maior alcance de sinal.

A câmara pode então ser controlada à distância via app compatível com Android e iOS.

A câmara Guudgo 28LED, co 5x zoom e visão noturna, está disponível por cerca de 29 €, já com portes incluídos, fazendo uso do código de desconto BG2835bd.

Guudgo 28LED

Hiseeu 1536P

A Hiseeu 1536P é mais uma opção para interior com rotação Pan de 350º e Tilt de 110º. Tem deteção de movimento e visão noturna.

Para o controlo à distância, permite ligação à rede Wi-Fi, contando com três antenas externas. Além disso, disponibiliza uma app para Android e iOS onde é possível efetuar comandos como iniciar gravação, tirar foto, roda a câmaras comunicar graças ao sistema de áudio bidirecional, entre outras opções.

As imagens podem ser gravadas em cartão microSD ou na cloud. De notar que esta câmara não tem bateria.

A câmara Hiseeu 1536P está disponível por 26,50 €, já com portes incluídos (Eu Priority Line), com o código de desconto BG3c17e5.

Hiseeu 1536P