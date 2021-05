Se é fã de eletrónica, vai querer ter estas ferramentas #2

As ferramentas de eletrónica dão jeito em qualquer bancada ou pequena oficina. Mesmo para quem for amador, é relativamente simples fazer pequenas reparações, desde que tenha à mão ferramentas adequadas.

Depois de um primeiro artigo onde deixámos algumas sugestões, hoje damos a conhecer mais alguns produtos interessantes.

Ferramentas de eletrónica para a sua oficina

Estação de soldadura / ar quente JCD 8898

Se muitas pessoas associam a soldadura a estanho a circuitos eletrónicos, PCBs e coisas geralmente complexas, a verdade é que se quiser simplesmente unir 2 fios de forma permanente e bem acabada, uma soldadura a estanho, isolada depois com uma manga térmica, é a forma mais interessante de o fazer.

É claro que para isso precisa de uma estação de soldadura, e também de ar quente (para fixar manga térmica), mas poderá dar muitas outras utilidades a este tipo de ferramenta, principalmente para trabalhos mais avançados.

A estação JCD 8898 oferece então 2 tipos de ferramentas. Em primeiro lugar tem um ferro quente com potência de 80W e temperatura regulável de 180ºC a 500ºC, num regulador digital; e depois uma ponta de ar quente, com potência de 750W e temperatura regulável de 100ºC a 480ºC, com um fluxo de ar máximo de 150L/min.

Tem um painel com 2 indicadores digitais com reguladores independentes, um para a temperatura do ferro, outro para a temperatura e fluxo de ar quente. Na lateral encontram-se os interruptores para cada uma das ferramentas.

A estação de soldadura e ar quente JCD 8898 está tem um preço de apenas 28,50€, utilizando o código de desconto BG76cb25. Está disponível em armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

JCD 8898

Multímetro digital ANENG AN999S – muito mais que um multímetro

O multímetro digital ANENG AN999S vem abrir os horizontes daquilo que se pode fazer com um simples multímetro. Assim, além das típicas medições de tensão e corrente contínuas e alternadas (true RMS), resistência, capacidade, frequência, díodos e temperatura, em modo automático ou manual, a ferramenta tem ainda outras funcionalidades menos habituais.

Em concreto, este multímetro traz 2 ecrãs, uma para as medições e outro para relógio/temperatura/operação, e oferece ligação bluetooth para que possa ver tudo a partir do smartphone.

É ainda capaz de dizer verbalmente as medições que vão sendo feitas, para casos onde não é prático estar a desviar o olhar para o ecrã do multímetro, e permite ainda ser utilizado como coluna bluetooth para reprodução de música. Sim, poderá melhorar facilmente o ambiente da sua zona de trabalho, juntando o agradável ao que já é útil!

O multímetro digital multifuncional ANENG AN999S está disponível por cerca de 70€, com o código de desconto BGf879c0. Os portes têm um custo de cerca de 5€, utilizando o método de envio EU Priority Line, não sujeito à alfândega.

ANENG AN999S

Osciloscópio Hantek DSO2D15 de duplo canal, com gerador de sinal integrado

O osciloscópio Hantek DSO2D15 enquadra-se no aspeto habitual de um osciloscópio numa bancada de eletrónica. Esta ferramenta tem 2 canais analógicos com uma largura de banda de 150 MHz e uma taxa de amostragem máxima de 1 GSa/s.

Tem um ecrã a cores de 7” e resolução de 800×480 píxeis, tem porta USB para colocação de drive de armazenamento, pode ser ligado diretamente a um computador e inclui 8MB para memorizar formas de onda.

Além disso, oferece um canal gerador de onda com uma amostragem máxima de 200MSa/s, frequência máxima de 25 MHz, capaz de produzir as formas de onda habituais (sinusoidal, quadrada, triangular, etc), com uma amplitude máxima de 7Vpp.

Permite ainda descodificar e analisar protocolos de comunicação CAN, RS232, I2C, SPI e tem input com ADC de 5 bits para tensão e 6 bits para frequência.

O osciloscópio Hantek DSO2D15 tem um preço de cerca de 206€, utilizando o código de desconto BG885d5c. Os portes têm um custo de cerca de 14€, utilizando o método de envio EU Priority Line, não sujeito à alfândega.

Hantek DSO2D15

Câmara térmica TOOLTOP ET-691

Medir a temperatura em dispositivos eletrónicos com precisão e de forma abrangente é algo muito importante, até porque podem ser atingidas temperaturas elevadas demais, que deterioram rapidamente a integridade dos componentes.

A câmara térmica TOOLTOP ET-691 é uma das ferramentas capaz de medir temperaturas de -20ºC a 400ºC, com uma precisão de +/-1,8ºC para temperaturas positivas, e +/-3ºC para temperaturas negativas. O sensor tem uma resolução de 32 x 32.

Tem um ecrã com resolução de 320×240 píxeis, com uma diagonal de 2,4”. Tem vários modos de exibição, como imagem térmica, mistura térmica, câmara digital e detecção de extremidades. O frame rate máximo é de 9 Hz e tem um ângulo de visão de 33º.

Traz ainda um cartão microSD de 8GB e tem uma autonomia média de 4 horas, suportada pela bateria de 2600 mAh, também incluída. Pesa apenas 254g.

A câmara térmica TOOLTOP ET-691 custa cerca de 117€, com o código BG5dded7. Também neste caso, o envio tem um custo de cerca de 5€, não sujeito à alfândega e com entrega em cerca de 2 semanas.

TOOLTOP ET-691