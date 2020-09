A tecnologia cabe hoje em todas as divisões da casa, com as mais diversas funcionalidades. É neste contexto que selecionámos alguns produtos BlitzWolf a bom preço ideais para começar a preparar a nova temporada de aulas ou trabalho, considerando, acima de tudo, que poderá ser obrigado a passar mais tempo em casa do que em anos anteriores.

Conheça as sugestões de produtos BlitzWolf.

Air Fryer inteligente BlitzWolf BW-AF1

A primeira sugestão vai para um gadget inteligente para a cozinha. As Air Fryer estão a ganhar popularidade depois de um tempo esquecidas, principalmente porque agora são mais eficientes na confeção dos alimentos, além de permitirem a programação e controlo através do smartphone.

É um tipo de gadgets que além de acelera o processo de cozinhar, deixando mais tempo para a execução de outras tarefas, também garante que ficam mais saudáveis.

A Air Fryer BlitzWolf BW-AF1 está disponível em promoção por cerca de 80 €. O envio é feito a partir armazéns europeus, de forma rápida e gratuita.

BlitzWolf BW-AF1 Smart Air Fryer

Purificador de ar inteligente BlitzWolf BW-AP1

Os ambientadores, fumo de lareiras ou cigarros e os vapores químicos de detergentes de limpeza, são alguns dos elementos que podem estar a comprometer a qualidade do ar da sua casa. Já para não falar no pólen que anda pelo ar e a poluição da rua quando abre a janela.

A diminuição da exposição a estes elementos é essencial para se manter saudável, principalmente se sofrer de algum tipo de alergia. É aqui que os purificadores de ar poderão ter um papel fundamental, filtrando o ar e assim reduzindo a parte poluente e tornando-o mais respirável.

Esta opção da BlitzWolf é ideal para uma área de até 30 metros quadrados e, segundo a marca, é capaz de eliminar até 99,97% de bactérias, ácaros e pólens. O Filtro HEPA tem uma vida útil de cerca de 2000h de utilização.

O purificador de ar BlitzWolf BW-AP1 está disponível por cerca de 69 €, com envio rápido e gratuito a partir de Espanha.

Purificador BlitzWolf BW-AP1

Cadeira gaming BlitzWolf BW-GC2

Esta sugestão não é propriamente tecnológica, mas é para servir a tecnologia e o seu utilizador. O trabalho e as aulas que vão decorrer online, os trabalhos de grupo e reuniões exigem uma cadeira confortável.

Além disso, porque a vida não é só trabalho, o conforto durante um bom jogo será também essencial, sempre com o design mais arrojado do mundo gaming. A cadeira BlitzWolf BW-GC2 apresenta-se com opções de cores vivas que se destacam sobre o preto, estando disponível em amarelo, vermelho, branco e azul.

Tem apoio lombar e para a nuca e permite uma inclinação máxima de 180º, com ajuste em altura com uma variação de 12 cm. Além disso, também oferece um apoio retrátil para os pés, permitindo um nível de conforto com elevado grau de ajuste.

Alternativamente à cadeira gaming, também está disponível a cadeira de escritório ergonómica BlitzWolf BW-OC1, concebida a pensar no conforto e boa postura durante o trabalho. Está disponível por cerca de 82€ com o código 7d18f7.

A cadeira gaming BlitzWolf BW-GC2 está disponível por cerca de 98€, utilizando o código de desconto 7d18f7. O envio gratuito, feito a partir da Europa.

Cadeira gaming BlitzWolf BW-GC2

Projetor portátil BW-VP5

O interesse na projeção de imagem em qualquer lugar, de forma rápida, é hoje uma realidade. Desde as reuniões rápidas, apresentações de produto, ou mesmo para uma jogatana, os projetores de baixo custo evoluíram e atingiram um nível de qualidade adequado para a maioria das situações.

É o caso do BlitzWolf BW-VP5, um projetor LCD de elevada portabilidade, dado o seu formato. A fonte luminosa é o LED, com capacidade de 3800 lúmens, e apresenta uma resolução nativa de 1280 x 720 píxeis.

Inclui 2 altifalantes, dispensando por isso a utilização de colunas externas.

O projetor BlitzWolf BW-VP5 está disponível por cerca de 72€, utilizando o código de desconto BGPPLBWVP5.

BlitzWolf BW-VP5

Difusor inteligente BW-FUN3

Por fim, para que o ambiente à sua volta se torne mais tranquilo e agradável, nada melhor que um difusor. Para quem trabalha em casa o difusor poderá assim ser o complemento ideal para mudar completamente o ambiente, depois do horário de trabalho.

Além disso, este modelo inclui uma luz LED com sete cores que podem ser selecionadas através do smartphone, para criar um espaço ainda mais relaxante.

O difusor inteligente BlitzWolf BW-FUN3 está disponível por menos de 19€, utilizando o código de desconto BGBWTFUN3.

BlitzWolf BW-FUN3