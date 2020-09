Volkswagen ID.4 “copia” interiores da Tesla? Vejam as imagens…

A Tesla é uma referência no segmento dos veículos elétricos. Nesse sentido é normal que algumas marcas se inspirem e até copiem algumas características. Recentemente a Volkswagen revelou os interiores do seu novo ID.4 e as reações na internet não se fizeram esperar…

A Volkswagen “inspirou-se” nos interiores da Tesla. Vejam as imagens.

Os planos da Volkswagen para os seus carros elétricos não têm sido cumpridos na íntegra. A marca tem encontrado problemas sérios com o software dos veículos e isso tem atrasado a chegada ao mercado. A empresa já começou a produção do seu Volkswagen ID.4 na fábrica da Europa e recentemente até revelou os interiores de veículo.

Interiores do Volkswagen ID.4 com identidade Tesla?

A Volkswagen revelou os interiores do ID.4, ou pelo menos a cabine do SUV elétrico. Facilmente se percebe que há algumas inspirações no interior minimalista de Tesla. Apesar de no início a Tesla ter sido criticada pelos interiores minimalistas, a verdade é que parece ter virado tendência na indústria automóvel.

Embora não seja tão minimalista quanto o de Tesla, o interior do ID.4 é bastante simples e “leve”.

O interior do VW ID.4 é semelhante ao do ID.3, mas, de acordo com as imagens, é ainda mais simples e com linhas ainda mais leves no painel. O SUV elétrico será apresentado no final deste mês, mais concretamente para 23 de setembro. As entregas começarão na Europa ainda este ano.

O elétrico da VW já está em produção na fábrica de Zwickau, na Alemanha, fábrica onde foi produzido o seu antecessor, o ID.3. A pré-produção do Volkswagen ID.4 tinha já sido iniciada numa outra fábrica da marca. Esta fica em Anting, na China, outro mercado onde a gigante alemã está a apostar forte para a venda dos seus carros elétricos que está agora a criar.

Depois de atrasos consecutivos, fruto de problemas associado ao software, a Volkswagen consegue finalmente fazer entregas já em setembro.

