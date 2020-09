E Porque Hoje é Sexta

Em Moura no Alentejo havia uma figueira carregadinha de figos dentro do cemitério. O Zé Cabra e o amigo decidiram entrar lá à noite, quando não havia vigilância, e apanha-los todos.

Já de noite, pularam o muro, subiram a árvore com as sacolas penduradas no ombro e

começaram a distribuir os figos:

– Um pra mim, outro para ti … Um pra mim, um para ti …

Nisto, um deles deixou cair dois figos para o outro lado do cemitério e diz:

– Não faz mal, depois de terminarmos aqui apanhamos esses dois.

E lá continuaram a apanhar figos…

Um bêbado, ao passar do lado de fora do cemitério, escutou os que os homens diziam “um pra mim e um para ti ” e saiu a correr para a delegacia. Chegado lá, chamou o policia:

– Guarda, vem comigo! Rápido! Deus e o Diabo estão no cemitério a dividir as almas dos mortos!!!

– Ah, cala a boca seu bêbado, vá é dormir! – responde o policia.

E insiste o bêbado:

– Juro que é verdade! Vem comigo!!!

Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar…

– Um pra mim, um para ti …

O guarda assustado:

– É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão a dividir as almas dos mortos! O que será que vem depois?!

E ouviu-se do outro lado:

– Um pra mim, um para ti . Pronto, acabamos aqui. E agora?

E responde a outra voz:

– Agora que acabamos aqui, vamos lá fora e apanhamos os outros dois que estão lá…

Em pânico, gritam eles em simultâneo:

– CoooooRRRReeeee… FoooooooooGeeeee ! …