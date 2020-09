Maior barco anfíbio do mundo anunciado por uma empresa da Nova Zelândia

Uma empresa da Nova Zelândia acaba de anunciar uma produção inédita. Então, do sudoeste do Oceano Pacífico surge o maior, mais seguro e mais luxuoso barco anfíbio do mundo. Pelo menos, é assim que o prometem.

A novidade foi anunciada pela empresa Sealegs, que trabalha em prol dos barcos anfíbios. Dessa forma oferece uma experiência de dupla vertente, não comprometendo a execução do veículo na estrada nem na água.

Cabin RID: Maior barco anfíbio cheio de promessas

A empresa sediada em Auckland, na Nova Zelândia, anunciou o maior barco anfíbio de produção do mundo inteiro, 12m Cabin RID. De acordo com a Sealegs, a empresa responsável pelo veículo, a Cabin RIB é o maior alguma vez fabricado, com 12 metros de comprimento. Ademais, define-o como o mais seguro, luxuoso, versátil e espaçoso sistema anfíbio já produzido pela empresa.

Além dos 12 metros de comprimento, contará com uma capacidade máxima de 9 passageiros e um depósito de combustível para até 500 litros. Isto, porque alimentar um veículo capaz de se mover, tanto em terra, como na água, não é uma tarefa simples.

Por possuir motores outboard duplos consegue suportar um máximo de 800cv, sendo, assim, capaz de atingir a potência máxima. Ademais, os pneus de 500 mm de largura possuem motores hidráulicos incorporados. De acordo com a Sealegs, a velocidade máxima atingida em terra é de 8km/h, enquanto que a alcançada na água é de 74km/h, por ser produzida por motores outboard.

Conforme adianta a empresa, o barco foi construído com uma plataforma maciça que permitirá a realização de uma vasta gama de atividades, sejam elas comerciais ou recreativas. Concedido em colaboração com a Hall Marine e C4 Design, o maior veículo anfíbio do mundo conta com um design elegante, um tejadilho elétrico, área de refeições, fogão, lavatório, frigorífico e sanita.

Assim sendo, a primeira Cabin RID de 12 metros de comprimento foi já vendida a um cliente europeu. Contudo, de acordo com a empresa Sealegs, serão realizadas novas demonstrações em 2021.