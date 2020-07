A tecnologia que deixa a sua vida mais simples e saudável

Equipar a casa com tecnologia inteligente é hoje relativamente simples e acessível. É com frequência que aqui deixamos sugestões que equipam desde a sala de estar, ao quarto, passando pela cozinha.

Hoje deixamos-lhe algumas sugestões que pretendem tornar a sua vida mais saudável.

BlitzWolf BW-AF1 – o controlo dos seus cozinhados levado ao pormenor

As air fryers são um dos eletrodomésticos que mais popularidade estão a ter nos tempos que correm. Além de economizarem no tempo que se passa a cozinhar, ainda permitem fazer preparados tipicamente fritos mergulhados em óleo, com quantidades de gordura bastante reduzida.

Esta opção, pode ser controlada através do smartphone o que permite iniciar o processo de cocção mesmo estando longe da cozinha. Além disso, tem uma capacidade para 6 litros.

A fritadeira inteligente a ar BlitzWolf BW-AF1 está disponível por cerca de 140€, utilizando o código de desconto BGPPLBWAF1. O envio é gratuito e sem custos adicionais, utilizando o método EU Priority Line.

Xiaomi Mijia VDW0401M – loiça esterilizada, de forma inteligente

Estamos a viver um momento em que nunca se falou tanto nem se teve tanto cuidado com a limpeza e desinfeção dos objetos. Assim, deixamos como segunda sugestão a máquina esterilizadora e de desinfeção de louça da Xiaomi.

Além destes dois modos de utilização ainda pode ser usada como simples máquina de lavar ou de secar louça. Também esta pode ser controlada via app.

A máquina é bastante compacta e está preparada para se usada ao lado da pia da louça, ligada diretamente à torneira.

A máquina de esterilização e desinfeção Xiaomi Mijia VDW0401M está disponível por cerca de 376€, utilizando o código de desconto BGVDW0401M. Com o método EU Priority Line, o envio é gratuito e sem alfândega.

Xiaomi SOOCAS X3 – a escovagem dos dentes também pode ser monitorizada

A escovagem dos dentes com uma escova elétrica traz inúmeros benefícios para a saúde oral. As opções no mercado são inúmeras e há delas que se destacam só pelo nome. Este modelo da Xiaomi é considerado ultrassónico e pode ser controlado também via aplicação.

A app permite não só escolher o modo de escovagem, como indica a bateria da escova e ainda alerta para a necessidade de trocar a escova.

A escova de dentes inteligente SOOCAS X3 está disponível por cerca de 25€, utilizando o código de desconto BGHKX3Julypro.

Xiaomi ZAJIA – porque água é um bem essencial

Este último produto é bastante acessível e poderá fazê-lo poupar litros de água diariamente. Trata-se de um redutor de água que inclui um sensor de infravermelhos. Assim, transforma a torneira comum, numa opção automática, evitando não só o desperdício que acontece entre o momento de ligar e de desligar a torneira, como também minimiza a quantidade de água dispensada.

A torneira inteligente Xiaomi ZAJIA está disponível por cerca de 12€, utilizando o código de desconto BGSensor35.

