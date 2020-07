Sony revela as caixas dos jogos da nova PlayStation 5

Ainda faltam uns meses para que a nova PlayStation 5 (PS5) chegue ao mercado. Aos poucos e poucos a Sony tem vindo a desvendar alguns segredos e até já é conhecido o design da consola. Recentemente a empresa revelou também como será o layout das capas dos jogos para a consola.

Saiba o que muda face ao desing da PS4.

Depois de muitos rumores a Sony revelou oficialmente todas as especificações da nova e poderosa PlayStation 5 em março. Um dos principais destaques vai para a drive SSD. A PS5 virá com uma super rápida drive de armazenamento que garantirá velocidades de (pelo menos) 5GB/segundo. As diferenças para a PS4 são abismais! Por exemplo, em termos de carregamento, a nova PS5 demorará apenas 0,27 segundos a carregar 2GB. Na PS4 1 GB demorava 20 segundos.

Outro ponto forte é que não haverá instalação de jogos. Não é preciso esperar muito tempo para jogar após um patch. Além do incrível desempenho do SSD personalizado do PS5, esta chegará com 16 GB de RAM DDR6. Tal característica permitirá jogar a uma velocidade estonteante, muito superior à conseguida pela PS4 e até mesmo PS4 Pro. Ainda relativamente à drive SSD, é expectável que seja a SSD Samsung 980 Pro.

As capas dos jogos da nova PlayStation 5 vão ser assim…

É verdade que as diferenças não são muitas, mas as capas dos jogos da nova PlayStation 5 têm um design mais clean. As próximas capas irão substituir a barra azul por uma branca e terá a fonte do logotipo em preto.

A nova PS5 será uma das mais poderosas consolas do mundo. De relembrar que a nova PlayStation 5 terá um CPU com 8x Zen, 2 núcleos a 3,5GHz, um GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16 GB de RAM GDDR6, 448 GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD, super rápida, de 825GB.

