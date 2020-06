Preço da PlayStation 5: quanto custa à Sony produzir cada PS5?

Esta foi uma semana muito importante para os fãs da Sony. Depois de meses com a ansiedade para saber mais das novidades, a empresa nipónica deixou muita informação e até o aspeto da consola que tem agitado o mercado. Assim, além do aspeto da PlayStation 5, foram apresentados muitos jogos num evento dedicado a potenciar a PS5. O preço também andou pela Internet, mas não de forma oficial!

Ainda não sabendo o preço para a vender, dado que oficialmente ainda não foi revelado, a curiosidade vira-se para o preço de a fazer.

Escassez de componentes aumentou o preço da Playstation 5

A Sony sempre revelou o preço da consola na sua apresentação. Contudo, segundo a Bloomberg, atualmente existem alguns problemas específicos com este assunto. A pandemia Covid-19, adicionada a outros fatores, estarão a desencadear um aumento nos custos de produção da PS5.

Conforme é referido, a escassez de componentes elevou os custos do fabrico da próxima PlayStation para cerca de 450 dólares por unidade. Tal situação terá forçado a empresa a adiar o anúncio por questões estratégicas. A Sony poderá estar à espera que a Microsoft dê este passo e anuncie o preço da Xbox Series X.

A título de exemplo, a PS4, lançada em 2013, apareceu com o preço de retalho no mercado americano de 399 dólares. Contudo, a empresa IHS Markit estimou que a Sony gastou 381 dólares no seu fabrico. Portanto, com o custo unitário de 450 dólares e uma margem bruta semelhante, o preço de venda a retalho da PlayStation 5 terá de ser de 470 dólares.

Ora, com este preço, a empresa japonesa teria uma tarefa complicada nas vendas. Isto porque atualmente a consola mais cara que a Sony tem é a PS4 Pro, que custa 399,99 dólares.

Os consumidores irão comparar as suas expectativas com base na PS4 Pro e PS4. Se os preços da Sony forem superiores a estes, é provável que se equilibre a necessidade de compensar o custo mais elevado dos materiais com o risco da procura.

Referiu o analista da Macquarie Capital, Damian Thong.

E em Portugal, qual será o preço?

Esta nova consola é um salto grande em termos de hardware. Relembramos que a PS5 terá um CPU com 8x Zen 2 núcleos a 3,5GHz, um GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16 GB de RAM GDDR6, 448 GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD super rápida de 825GB.

Se atualmente a Sony PS4 Pro ronda os 400 euros, a nova não deverá ficar abaixo. Assim, para quem está à espera da nova bomba da Sony, deverá fazer contas. Será que vai custar abaixo dos 500 euros?

