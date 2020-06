Amazon divulga acidentalmente o preço da PlayStation 5

Os olhos dos gamers estão postos nas nas últimas notícias em busca de alguma novidade relativa às consolas mais aguardadas, a Xbox Series X e a PlayStation 5.

Para além do design, os fãs estão ansiosos por saber quanto vai custar cada uma destas consolas. Mas parece que a Amazon se descuidou e revelou acidentalmente o preço da PlayStation 5.

Hoje a Sony vai presentear os fãs com um evento onde serão apresentados os jogos da PS5. Os adeptos da marca japonesa aguardam que durante esta apresentação haja algum anúncio mais concreto acerca da consola sucessora da PlayStation 4.

No entanto, a momentos desse evento, eis que há uma informação que interessa a todos os gamers.

Amazon revela acidentalmente o preço da PlayStation 5

O design e o preço são duas das características da PS5 sobre as quais os fãs mais aguardam por pormenores.

Mas agora parece que o valor da PlsyStation 5 ficou conhecido através de uma divulgação acidental da Amazon no Reino Unido. A empresa de vendas online britânica publicou uma página relacionada com a PS5 da Sony, no entanto o preço da consola surgia na mesma publicação.

De acordo com o que é possível ver nas imagens, a PlayStation 5 será vendida pelo valor de 599 libras, ou seja, cerca de 667 euros.

Este deslize fez com que a Amazon retirasse rapidamente a publicação do ar, mas os mais ágeis conseguiram guardar prints da mesma. As imagens foram depois partilhadas nas redes sociais, como o Twitter.

Já outras revelações acidentais anteriores apontavam para um valor próximos dos 400€ e também um analista afirmava que tanto a PS5 como a Xbox Series X iriam custar menos de 500 dólares, perto de 440 euros.

Como os fãs compreenderão, é provável que esta nova consola seja um pouco mais cara do que a antecessora PS4.

O que se sabe sobre a PlayStation 5?

Sobre a PS5, sabe-se que vai suportar a maioria dos jogos da PS4, terá Som 3D, Ray-Tracing, Blu-Ray Ultra HD, armazenamento SSD de alta velocidade para minimizar os tempos de carregamento e novas funções hápticas para o comando, com recursos adaptáveis.

O comando deverá interagir com um assistente virtual, e há já algumas imagens do DualSense. Já alguns rumores apontam ainda para um suposto problema de aquecimento da consola.

