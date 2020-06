Apple é a primeira empresa americana a valer 1,5 biliões de dólares em valor de mercado

A Apple tem sido desde há vários anos uma empresa de forte crescimento, uma marca sólida que lidera o mercado tecnológico. Conforme foi notícia, em 2018, foi a primeira a valer mais de 1 bilião de dólares. Agora, após os lançamentos bem-sucedidos do iPhone 11 e dos AirPods, o valor de mercado da empresa está a aumentar.

Ontem, a Apple tornou-se a primeira empresa nos EUA a atingir um valor de mercado de 1,5 biliões de dólares.

Apple passa a barreira dos 1,5 biliões de dólares em bolsa

A Apple foi fundada em 1976 e desde então enfrentou vários desafios. Com o lançamento de novos dispositivos, como foi o caso do iPod, a empresa começou a alcançar novos patamares e, a cada ano que passa, está mais forte e tentacular.

Ontem, dias 10 de junho, a empresa fechou em alta. Este excelente desempenho tornou-a na primeira empresa nos EUA a atingir um valor de mercado de 1,5 biliões de dólares ($1.5 trillion, na escala curta).

Depois de atingirem o melhor valor de mercado de todos os tempos, em janeiro de 2020, os valores das ações da Apple continuaram a descer durante o resto do ano, devido à pandemia COVID-19. No final de março de 2020, o valor das ações da empresa sediada em Cupertino caiu 35%, em comparação com o seu valor em janeiro. No entanto, à medida que o desconfinamento liberta o mercado em todo o mundo, e as empresas estão a voltar ao normal, a Apple tem visto os seus valores de ações aumentarem de forma constante.

A empresa apresentou-se muito bem na terça-feira e o valor das suas ações atingiu recordes. Contudo, ontem, o desempenho da Apple foi ainda melhor. O valor dos seus títulos subiu acima dos 2% e o valor de mercado da empresa superou um recorde de 1,53 biliões de dólares.

Microsoft segue de perto a empresa de Cupertino

A capitalização bolsista é o produto da cotação das ações e do número de ações em circulação da empresa. A cotação atual das ações da empresa é de 352 dólares e tem cerca de 4,3 mil milhões de ações em circulação. A participação total da Apple tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. Isto, porque a empresa tem vindo a comprar as suas ações de volta, ajudando a aumentar o valor das restantes ações.

As outras empresas norte-americanas com elevada capitalização de mercado são a Microsoft (1,49 biliões de dólares), a Amazon (1,32 biliões de dólares), a Alphabet (1 bilião de dólares), o Facebook (676,69 mil milhões de dólares), a Berkshire Hathway (473,17 mil milhões de dólares) e a Visa (427,83 mil milhões de dólares).

Conforme temos visto, a Microsoft tem vindo a competir ferozmente com a Apple, em termos de capitalização de mercado, e o fosso entre as duas empresas é bastante estreito no momento.

A Microsoft tem-se saído muito bem desde a pandemia, pois as vendas dos seus produtos baseados em cloud aumentaram à medida que as pessoas começaram a trabalhar em casa.

