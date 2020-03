PlayStation 5 e Xbox Series X custarão menos de 500 dólares, diz analista

No que respeita aos jogos, apesar de as duas consolas mais aguardadas pelos gamers já não serem lançadas no tempo estimado, continuamos a receber novidades, informação sobre as características, funcionalidades, preços, entre outros. Recentemente, um analista afirmou que provavelmente a PlayStation 5 e a Xbox Series X custarão menos de 500 dólares.

Apesar de o Mundo estar mais parado do que há alguns meses, a vida tem que continuar, mesmo com algumas limitações.

Analista diz que a PlayStation 5 e a Xbox Series X vão custar menos de 500 dólares

Recentemente o analista Steven Bailey, da Omdia, esteve numa conversa com os editores do site TrueAchievements, dedicado a consolas de última geração.

O analista de marketing, deu a sua opinião profissional acerca daquele que considera que será o preço das consolas, assim que chegarem ao mercado.

Bailey acredita que tanto a PlayStation 5 como a Xbox Series X irão custar no máximo 500 dólares:

Obviamente, os preços para as duas máquinas já se esperam rondar os 400 dólares a 500 dólares, em particular US $ 500, mas é um dilema psicológico tão grande que julgo que as fabricantes irão absorver todos os custos extra, em vez de arriscarem. Colocar as pessoas na plataforma é mais importante do que fazê-las gastar dinheiro a curto prazo. O longo prazo é que gera dinheiro.

Para além do preço, Bailey também acredita que a Sony e a Microsoft irão lançar as consolas ainda durante este ano de 2020. O analista justifica dizendo que o adiamento do lançamento de uma nova consola de jogos tem custos muito significativos.

De acordo com o analista:

Eles escolheram o ano de 2020 em vez do ano 2021 por uma razão: precisam de iniciar um novo ciclo de consolas.

Bailey adianta ainda que o lançamento de um equipamento deste género custa vários mil milhões às marcas, e o planeamento pode durar anos. Por detrás deste processo, há uma logística muito complexa, nomeadamente no que respeita ao marketing já em marcha.

