The Vigilante Diaries, fazer justiça pelas próprias mãos

The Vigilante Diaries, o próximo trabalho dos estúdios Blue Games (responsáveis por Call of the Sea and American Arcadia) encontra-se em bom ritmo de desenvolvimento. Venham ver uma pequena antevisão do jogo...

The Vigilante Diaries, é o primeiro jogo da antologia "An Out of the Blue Story", um conjunto de experiências narrativas com forte incidência de tomadas de decisões e um toque de RPG.

Encontra-se prestes a ver a "luz do dia" e, segundo os seus responsáveis levará o jogador a perguntar-se “Até onde iria para sobreviver?”

The Vigilante Diaries é, na sua essência uma aventura com forte componente narrativa e na qual os jogadores estarão constantemente a ser levados a tomar decisões. Decisões essas que irão determinar a jogabilidade e a forma como a narrativa se prolonga.

O titulo apresenta ainda uma componente RPG, na medida que o nosso personagem vai evoluindo à medida que vai tomando as tais decisões e avançando na narrativa.

A ação decorre nos Estados Unidos em meados dos anos 80, do século passado. Uma época em que as ruas transbordavam de delinquência, raiva e muito infortúnio dos cidadãos.

O nosso personagem é um ex-combatente que acaba de fazer duas comissões no Vietname e após regressar aos Estados Unidos, vê a sua cidade natal assolada por uma onda de crime, corrupção e desigualdade social.

Com grande parte da sociedade cansada e frustrada, os restantes acabam por se tentar aproveitar disso mesmo e o nosso protagonista não pode mais ver isto acontecer. E como tal... irá fazer justiça… à sua maneira!

Como Vigilante, o jogador terá algumas ferramentas úteis que o ajudarão a tornar-se o justiceiro da cidade. Poderá monitorizar as comunicações de rádio da polícia, tomar atenção ás notícias de TV para obtenção pistas e até poderá resolver enigmas complexos enviados por um serial killer.

Cabe ao jogador decidir quais os limites morais que o seu personagem irá ter, com o objetivo de sobreviver e de proteger as boas pessoas em seu redor. Até onde irá? Que limites éticos irá passar?

A linha entre um justiceiro e um vilão é ténue e será essa mesma linha que o jogador terá de saber se vai ou não passar!!

The Vigilante Diaries está previsto ser lançado no Verão de 2024 para Nintendo Switch e PC (via Steam).