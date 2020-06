É esta a nova PlayStation 5! Vejam a nova consola em vídeo…

Hoje era dia de apenas conhecer os jogos para a nova PlayStation 5! No entanto, a Sony decidiu levantar um pouco o véu da sua nova consola e, além de algumas especificações, mostrou também o seu design.

Vejam o vídeo que foi já partilhado pela empresa japonesa.

Veja a nova PlayStation 5 em vídeo…

E aqui está ela! Embora a Sony tenha dito que para este evento, sobre a PS5, apenas iria desvendar jogos, finalmente mostrou ao mundo o design da sua consola. Até agora, tudo o que a Sony havia confirmado sobre seu hardware de última geração eram as especificações da consola e do controlador DualSense.

De acordo com as informações, a PS5 terá um CPU com 8x Zen 2 núcleos a 3,5GHz, uma GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16GB de RAM GDDR6, 448GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD super rápida de 825GB.

Esta nova consola da Sony promete! A Sony usou uma mistura de branco e preto para um design de dois tons, precedendo a aparência principalmente monocromática das gerações anteriores. O branco envolve o corpo principal, com o logótipo do PlayStation no canto superior esquerdo. O vídeo promocional sugere que a consola pode ser colocada na vertical ou na horizontal.

O que acham do design da nova PS5?