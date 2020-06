Uma grande fornada de jogos anunciada para PlayStation 5

A Sony PlayStation reservou a noite de ontem para dar a conhecer inúmeras novidades. Apesar do evento ser dedicado à apresentação de jogos, ainda houve tempo para revelar a imagem da nova consola PlayStation 5.

Quanto aos jogos para a PS5, as novidades são inúmeras e de peso, e é sobre elas que aqui vamos falar.

Terminado o evento dedicado à apresentação de jogos para a PS5, chegou o momento de fazer um resumo dos grandes anúncios. Conforme poderão ver nas seguintes linhas, foram muitos e variados os jogos (provenientes principalmente dos Playstation Studios) apresentados.

Vamos conhecê-los…

Jogos anunciados para a PlayStation 5

Grand Theft Auto V

A apresentação começou com uma comemoração de Jim Ryan, CEO da Sony, em relação à parceria que a companhia tem com a Rockstar e com GTA. O jogo está previsto ser lançado em 2021, mas há razões para os jogadores se sentirem satisfeitos.

Foi assim anunciado que todos os compradores de uma Playstation 5 irão ter acesso gratuito a GTA Online quando este for lançado em 2021. Além disso, a partir de dia 11 de junho de 2020, vai ser entregue de forma livre e todos os meses, 1 milhão de moedas do jogo aos possuidores do jogo para Playstation 4. Isto, até ao lançamento de GTA V para Playstation 5, em 2021.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Miles Morales foi também anunciado e será lançado por alturas do lançamento da Playstation 5.

O trailer mostra então Miles Morales, o segundo Homem-Aranha após a morte de Peter Parker, em ação nas ruas de Nova Iorque.

Gran Turismo 7

Ano de lançamento de consola nova e Gran Turismo é sempre uma das cartas mais fortes da Sony. A Polyphony Digital, nas palavras de Kazunori Yamauchi revelou o novo Gran Turismo. A série está de regresso e desta vez para pisar o asfalto digital da Playstation 5, tendo como grande novidade um novo modo campanha.

“The Real Driving Simulator” está de volta!

Ratchet and Clank: Rift Apart

Marcus Smith, da Insomniac Games, teve direito a algumas palavras no evento para apresentar Ratchet and Clank: Rift Apart.

Segundo o responsável da Insomniac, a nova consola e as suas capacidades são um assombro e permitiram a criação deste novo jogo Ratchet and Clank que, nas suas palavras, foi bem mais longe que aquilo a que os jogadores estavam habituados na série.

Referiu ainda que a possibilidade de se criarem os saltos inter dimensionais deste jogo (dimensional rifts) só foram possíveis graças à capacidade da nova consola. Também pormenores como o reflexo de raios e efeitos de luz em Clank passam a ser possíveis sem grande esforço da consola.

Indicou ainda que, graças às capacidades do novo dual sense control, o arsenal novo de Ratchet é bem mais excitante e com maiores potencialidades para criar novas interações.

Project Athia

Este jogo da Luminous Productions, pertencente à Square Enix, tem uma apresentação bastante vistosa e que culmina assim com a revelação de que se trata de um desenvolvimento exclusivo para Playstation.

No trailer podemos ver então um pouco de ação com a protagonista principal a esgueirar-se por um mundo bastante rico e repleto de magia e bestas.

Stray

Da Bluetwelve encontra-se prevista a chegada de Stray, um jogo futurista sobre um mundo habitado por robôs onde o herói será um gato.

A história acompanha esse bichano que se encontra sozinho e separado da sua família. Terá, no entanto, de descobrir um antigo mistério de forma a fugir desta cidade dos robôs e regressar a casa.

Returnal

Da HouseMarque prepara-se para chegar à Playstation 5, Returnal. O jogo apresenta uma história um pouco semelhante à de Edge of Tomorrow, um filme com Tom Cruise. Portanto, no trailer vemos que a personagem do jogo revive todos os dias o mesmo dia e os mesmos acontecimentos.

No entanto, com cada morte o mundo muda e como ta o jogador terá de evoluir, não só enquanto se mantém vivo, mas também na sua morte.

SackBoy a Big Adventure

Gostavam de Little Big Planet? E lembram-se do SackBoy? Pois, bem, ele estará de volta e na Playstation 5.

Palavras para quê? Eis o trailer:

Destruction AllStars

Quem gosta de jogos tipo Destruction Derby, terá aqui um jogo a acompanhar com atenção. Desenvolvido pelos estúdios Lucid chega Destruction AllStars, onde a velocidade e o caos reinam em corridas de destruição que parecem brutais e insanas.

Kena: Bridge of Spirits

Da Ember Lab vai chegar então uma aventura sobre teenagers em crescimento, Kena: Bridge of Spirits. O jogo é descrito como um jogo de ação e aventura com uma forte componente narrativa.

Acompanha assim a personagem principal, Kena, na sua demanda para descobrir um mistério acerca do desaparecimento de uma aldeia. Pelo caminho vai recebendo alguns companheiros de equipa, os Rots, que são tipo minions e que têm as suas próprias habilidades para ajudar Kena.

Goodbye Volcano High

Da Ko-Op chegará o exclusivo Goodbye Volcano High um jogo que é descrito como uma narrativa cinematográfica acerca do final de uma era (o liceu?!?!) e o começo de algo diferente. Estaremos assim perante uma sensação de liberdade e de uma história de amor.

Uma curiosidade neste jogo dedicado à PlayStation 5 prende-se com facto de os personagens serem todos baseados em animais.

Oddworld: Soulstorm

Lorne Lanning da Oddworld Inhabitants apresentou Oddworld: Soulstorm. Oddworldsurge surge mais negro e tenebroso em Soulstorm, muito graças às capacidades da nova consola da Sony. O jogo apresentará uma jogabilidade aparentemente semelhante à dos anteriores como a visão em side-scrolling.

Ghostwire: Tokyo

Shinji Mikami da Tango Gameworks apresentou Ghostwire: Tokyo, um jogo que levará o jogador a salvar a capital do Japão de uma ameaça sobrenatural.

Um jogo que, segundo Shinji, se tornou possível apenas graças à Playstation 5, que irá possibilitar aos jogadores verem, ouvirem e sentirem a cidade de Tóquio de uma forma nunca vista, ouvida e sentida anteriormente num videojogo.

JETT The far Shore

JETT The far Shore foi apresentado pela Superbrothers e será um jogo bastante interessante para acompanhar. De certa forma faz lembrar o filme Interstellar com Matthew McConaughey.

O jogo leva assim os jogadores numa viagem pelo Cosmos na tentativa de descobrir um novo lar para a Humanidade.

GodFall

GodFall é um dos jogos mais esperados e antecipados desta apresentação. Com o selo da Gearbox Publishing e desenvolvido pelos estúdios Counterplay Games, GodFall é portanto um jogo repleto de ação, luta e tesouros.

Além disso, trata-se de um RPG, no qual o jogador embarcará numa aventura de ação e fantasia que apresenta combates corpo a corpo de alto impacto em terceira pessoa para envolver os jogadores enquanto procuram tesouros, envergam conjuntos de armaduras lendárias e derrotam inimigos temíveis.

Solar Ash

Com um estilo muito cartoonesco, foi apresentado Solar Ash, pelos estúdios Heart Machine.

A descrição do jogo revela que será uma aventura de ação onde o jogador irá “Explorar um mundo surreal, vivo e altamente estilizado repleto de mistério, movimentações e saltos ultrarrápidas, diversos personagens interessantes e desafiantes encontros com inimigos.”

Hitman III: Death Awaits

Da IO Interactive chega-nos o regresso do Agente 47 com Hitman III: Death Awaits. Segundo os responsáveis da IO Interactive este será o contrato mais profissional e em simultâneo, intimo, que o Agente 47 já teve até à altura.

O jogo corresponderá também com a conclusão da trilogia e foi mostrada um pouco da missão que decorre no Dubai.

Astro’s Playroom

Uma espécie de Super Mario com robôs, poderia ser uma descrição simplista de Astro’s Playroom, da Japan Studios.

Trata-se de um jogo que virá instalado na Playstation 5 e que terá uma mecânica de plataformas, com vários mundos onde a ação se passa. Cada mundo terá novidades que permitirão assim o uso das diferentes capacidades do novo DualSense wireless controller.

NBA 2K21

Apresentado pela estrela norte-americana da equipa dos New Orleans Pelicans (da NBA), Zion Williamson, chegaram-nos novas imagens de NBA 2K21.

Apesar de se ver pouco, já conseguimos perceber todo um vasto conjunto de movimentos disponíveis para os jogadores virtuais…. promete!

Zion apenas deixa a frase final: “You are not ready for this“.

Bugsnax

Dos estúdios Young Horses (criadores de Octodad) chega-nos Bugsnax, um título bastante colorido e com uma certa suave loucura que envolve uma ilha onde os alimentos ganham vida.

Demon’s Souls

Dos Japan Studios e da Bluepoint Games chega-nos o remake de um dos jogos mais emblemáticos da Playstation, Demon’s Souls.

Graças às novas capacidades da Playstation 5, o ogo virá otimizado graficamente e funcionalmente.

Deathloop

Da Arkane Studios chega-nos este shooter futurista que decorre na ilha de Blackreef.

Para a maior parte dos seus habitantes, esta ilha é um paraíso mas para Colt, o protagonista do jogo, trata-se de uma prisão da qual não consegue escapar.

Graças a um loop temporal, Colt revive o mesmo dia, sem parar. O jogador terá de descobrir uma forma de interromper este ciclo e salvar Colt da sua morte diária. Para isso terá de eliminar 8 alvos, incluindo a sua arqui-inimiga, Julianna Blake.

Se conseguir, safa-se… se não conseguir, volta a morrer e a começar de novo!

Village, Resident Evil

Da CapCom foi revelado, Village, Resident Evil que chegará em 2021. Pelo que dá para ver no trailer, surgem algumas novidades. Por exemplo, a jogabilidade parece ser na primeira pessoa, e surge um lobisomem no ecrã.

Preparem-se pois o terror está de volta e desta vez na Playstation 5.

Pragmata

Também pelas mãos da CapCom, surgirá em 2022, o jogo futurista Pragmata. Não se sabe, no entanto, muito sobre o jogo. Mas, no trailer, conseguimos ver um personagem vestido de fato espacial que encontra uma menina numa rua deserta.

Consegue-se ver ainda que o estranho vestido de fato espacial consegue visualizar o passado através de um mecanismo que tem no seu fato. No entanto, parece que a menina também consegue ver esses ecos do passado…

Horizon Forbiden West

Por fim, foi apresentado o trailer de um jogos mais entusiasmantes desta apresentação. A cargo da Guerrilla Games surgiu, portanto, o anúncio de Horizon Forbiden West, a sequela de Zero Dawn.

No trailer vê-se novamente a protagonista, Aloy, em busca de salvar o seu mundo de novas ameaças que se aproximam.

Finalizada a apresentação, podemos concluir que a nova consola da Playstation quando for lançada não estará sozinha nem desprovida de conteúdo.

São muitos e bons os jogos a caminho da consola, já no momento de lançamento. A apresentação terminou com uma afirmação proveniente de Horizon: Forbiden West que gostaria de deixar aqui:

“But whatever comes, I will be ready!”, ou em português, “Seja o que for que venha a caminho, eu estarei preparado!”.

E a questão que se coloca a todos os jogadores Playstation é:

“E vocês? Também estarão preparados?”.