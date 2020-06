Dono de um Tesla instala atrelado com painel solar que carrega o carro enquanto conduz

Há ideias para tudo e a criatividade não tem limites. Como tal, com o objetivo de ter energia ilimitada fornecida pelo sol, um proprietário de um Tesla lembrou-se de criar algo… inédito, refere!

O sonho de energia ilimitada não está perdido. São vários os projetos que querem trazer aos carros painéis solares para captar e consumir sem necessidade de qualquer outro abastecimento. Vamos ver como correu esta aventura.

O proprietário de um Tesla e YouTuber, decidiu que queria ter o seu carro elétrico a carregar enquanto o conduzia. Para tal, o “inventor” concebeu uma estratégia engenhosa.

Conforme poderemos ver no vídeo, o autor da engenhoca fabricou um atrelado equipado com painéis solares. Depois de tudo montado e testado, o atrelado foi preso ao Tesla e com isso partilham a estrada.

Será que faz sentido atrelar um painel solar ao Tesla?

Na verdade, este tipo de carregamento será lento e infrutífero. Isto porque o carro leva 40 horas para carregar com tal sistema. Apesar de na teoria fazer sentido, na prática… nem por isso. No entanto, o YouTuber comprou um atrelado, adaptou-o com a estrutura necessária para suportar os painéis, comprou os painéis, conversores e tudo o que era necessário.

Segundo as contas apresentadas, o investimento rondou os 2.500 dólares, cerca de 2.200 euros.

Então, o que vamos fazer é conseguir um atrelado para prender os painéis solares. Mas precisamos garantir que eles são colocados inclinados na direção ao Sol para maximizar a entrada de energia solar.

Bom, o sonho comanda a vida e lá partiu à aventura o fã de Elon Musk.

A invenção é uma visão interessante do futuro, onde todos poderemos carregar os nossos veículos à medida que os conduzimos. No entanto, no momento, este tipo de invenção dificilmente será rentável, dado que o Tesla tem de consumir mais energia para puxar um pesado reboque. Como tal, o esforço despendido irá reduzir o alcance do veículo. Além disso, como é natural, este atrelado irá causar alguns problemas nas estradas.

Pese o facto de ser uma ideia sem grande sentido, não deixa de estar a ser replicada, mas com painéis em cima do carro. Poderá, efetivamente, ser uma solução num futuro próximo.

