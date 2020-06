O Android 11 Beta também já chegou ao OnePlus 8 e 8 Pro

A Google apresentou há poucos dias a primeira versão de testes públicos do Android 11. Esta foca-se em várias áreas deste sistema, melhorando-o para que os utilizadores possam tirar ainda mais deste sistema.

Se na altura limitou esta versão aos seus equipamentos, tinha sobretudo prometido alargar a base de testes. Já várias marcas abraçaram este projeto e agora mais uma apresentou o seu programa de testes. Falamos da OnePlus que tem agora o Android 11 Beta pronto para os smartphones 8 e 8 Pro.

Android 11 Beta da Google já chegou

São muitas as novidades que o Android 11 promete trazer para os smartphones. A primeira versão Beta chegou agora oficialmente, depois de a Google ter decidido cancelar o seu evento oficial de lançamento.

Esta nova versão foca-se primeiro nos Pixel, mas a marca faz questão de abrir esta versão a outras marcas e a outros smartphones. Não revelou na altura da apresentação quais seriam os suportados, mas agora já se sabe de alguns, entre eles a OnePlus.

OnePlus 8 e 8 Pro têm uma novidade

A mais recente a anunciar a chegada de um programa dedicado aos testes do Android 11 Beta foi a OnePlus. A marca vai criar versões deste sistema para que possam ser testadas no OnePlus 8 e no 8 Pro, os mais recentes equipamentos.

Claro que tal como as versões da Google, também as da OnePlus são de testes e sujeitas a ter problemas. A marca alerta que esta vai eliminar todos os dados do smartphone aquando da instalação desta versão nos smartphones.

Uma versão de testes para ser melhorada

Se quiserem testar esta nova versão do Android 11 Beta, podem aceder a esta publicação do fórum da OnePlus e seguir todos os passos indicados. Além disso, estão presentes também as versões necessárias para reverter esta instalação para o Android 10.

Está assim aberta a porta para que mais utilizadores possam testar o Android 11 Beta. Para além da OnePlus também a Xiaomi tem um programa aberto, bem como a OPPO. Resta saber que outras marcas vão apresentar também os seus planos.