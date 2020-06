Excelente novidade: O Android 11 Beta da Google já está disponível

Apresentada há vários meses, a versão 11 do Android estava a ser preparada pela Google. Esperava-se que fosse lançada agora, num evento que reunia não apenas estas novidades, mas muito mais do que estava a ser preparado.

Depois do cancelamento deste evento, por razões óbvias, a Google não desistiu do seu novo sistema operativo. Assim, o Android 11 chegou agora na sua primeira versão de testes mais alargada. Assim, Android 11 Beta da Google já está disponível.

A Google tem estado a criar a próxima versão do seu sistema operativo móvel. Esta concentra um conjunto alargado de novidades, todas ficadas na privacidade e principalmente nas pessoas que usam este sistema nos seus smartphones.

Novidades para as mensagens no Android 11

Das muitas novidades, destacam-se algumas que vão mudar o Android e torná-lo ainda melhor de usar. Assim, temos uma alteração profunda nas notificações de conversas, que vão ter um espaço próprio e onde podem ser controladas e geridas de forma mais direta.

Também neste campo temos agora as Bubbles, que permitem uma interação mais direta e em qualquer lugar. Estas aparecem no ecrã e podem ser usadas diretamente, sem aceder às apps de onde são originadas. Também a escrita é facilitada com sugestões de texto e de emojis com base na utilização.

Google dá o controlo de dispositivos inteligentes

Outra mudança radical está na área que é acedida com o botão ligar/desligar. Aqui passa a haver muito mais informação e controlo, podendo controlar pagamentos e também gerir todos os dispositivos inteligentes ligados.

Porque o multimédia é também um elemento importante, nas notificações há agora acesso a novas funções. Aqui vão poder controlar o conteúdo áudio ou vídeo está a ser reproduzido, sendo mais fácil transportar a música a partir dos seus auscultadores, das suas colunas ou até mesmo da TV.

A privacidade volta a ter destaque

A privacidade sempre foi preocupação da Google e o novo Android 11 tem controlos ainda mais granulares para as permissões mais sensíveis. Com as permissões de uma única vez, o utilizador pode conceder às aplicações o acesso necessário. Da próxima vez que a aplicação precisar de aceder aos sensores, será pedida novamente permissão.

Por fim, e na privacidade também, se uma aplicação não for usada por um longo período de tempo, serão removidas automaticamente todas as permissões associadas e notificado o utilizador. Contudo, é sempre possível voltar a dar novamente as permissões à aplicação no momento em que a abrir.

Por agora o Android 11 está apenas disponível para os smartphones da marca. Os Pixel 2 e posteriores devem receber já esta atualização via OTA. Nas próximas semanas será alargada a outros equipamentos de outras marcas.