House Flipper, está na hora de remodelar a casa

Desenvolvido pelos estúdios polacos Ultimate Games, House Flipper é uma mistura de “Querida, mudei a casa” com “Property Brothers” dos videojogos.

Tendo já saído para PC, Playstation 4 e xbox One, House Flipper será lançado para agora para a Nintendo Switch.

Conhecem as séries televisivas “Querida, mudei a casa” e “Property Brothers”? Pois, bem! O conceito de House Flipper é quase como se fosse uma fusão entre ambas as séries, mas com o trabalho todo a ser feito pelo jogador.

O jogo original foi lançado em 2018 para PC, PlayStation 4 e Xbox One e graças ao sucesso que obteve, será agora, ainda neste mês, lançado para Nintendo Switch.

Em House Flipper o jogador compra várias propriedades (em diferentes estados de conservação), repara o que existir para ser reparado e remodela-as ao seu belo gosto.

No final dos trabalhos (feitos pelo jogador), a casa estará pronta para ser vendida e desta vez, não será por uma ninharia. E o objetivo final será esse, o de vender o imóvel, após os trabalhos concluídos e com larga margem de lucro.

Escusado será dizer que o jogador terá à sua disposição todas as ferramentas normalmente utilizadas nas obras do género, assim como também terá acesso a uma larga diversidade de materiais e opções para os acabamentos, decorações e preenchimento das casas.

Mas não será só de martelos, chaves de parafusos e pregos que o jogo se trata e o jogador terá de gerir também os orçamentos colocados à sua disposição (tipo a série televisiva, Property Brothers).

Até à data em que este artigo foi escrito, House Flipper já tinha vendido mais de 1 milhões de unidades para PC, Playstation 4 e Xbox One, revelando assim que o jogo não passou despercebido dos jogadores.

“House Flipper é um dos simuladores mais populares dos últimos anos. A percentagem de reviews positivas dos jogadores na Steam é de 88%. Agora chegou a vez da Nintendo Switch.” – revelou Rafał Jelonek, da Ultimate Games.

House Flipper chega à Nintendo Switch a 12 de junho e deverá ocupar cerca de 1,8 Gb de espaço.