Tesla bate a Toyota e é a marca mais valiosa do mundo

A Tesla é hoje a empresa de referência no segmento automóvel elétrico. A empresa americana tem conseguido alcançar vários objetivos e recentemente alcançou algo inédito.

De acordo com dados recentes, as ações da empresa ultrapassaram pela primeira vez os mil dólares (cerca de 800 euros). Tal significa que atualmente a Tesla é a marca automóvel que mais vale no mundo, ultrapassando a Toyota.

Ações da Tesla estão a ganhar mais de 6% (esta quarta-feira)

O Tesla Model 3 está com uma forte procura na China e isso tem feito com que as ações da empresa tenham disparado. Segundo revela o Jornal Económico, as ações da empresa de Musk estão a ganhar mais de 6% esta quarta-feira e superaram pela primeira vez a fasquia dos mil dólares.

A fabricante de automóveis elétricos tem já uma capitalização bolsista de quase 186 mil milhões de dólares. Contas feitas, a empresa norte-americana ultrapassou a Toyota em capitalização bolsista.

De acordo com dados ainda preliminares, a Tesla terá conseguido vender 11 mil unidades do Model 3 na China em maio mesmo em época de pandemia. No entanto, as vendas em abril não foram propriamente interessantes, tendo a empresa de Musk vendido menos de quatro mil veículos.

Dan Ives, analista da Wedbush Securities, referiu que só o crescimento da empresa na China vale cerca de 300 dólares por ação para a empresa.

Por agora a Tesla está à frente da Toyota e Volkswagen, mas tal situação pode ser apenas temporária. Dan Ives acredita também que a empresa estará próxima de anunciar uma nova tecnologia para as baterias que revolucionará o mercado (e isso terá impacto no mercado financeiro).

De relembrar que a empresa de Musk ultrapassou a Volkswagen em janeiro, tornando-se a segunda fabricante automóvel mais valiosa do mundo.

Leia também…