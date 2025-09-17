Há falhas graves na segurança dos TVDE, alerta ACP

O Automóvel Club de Portugal (ACP) emitiu um alerta sobre falhas graves na segurança dos serviços de TVDE (transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas). Quais as principais queixas?

TVDE: é urgente implementar exames práticos de condução

No Innovation Centre do Instituto Superior Técnico, Carlos Barbosa, presidente do ACP, defendeu que é urgente implementar exames práticos de condução, para além da prova teórica de código, por forma a garantir que os motoristas cumprem requisitos mínimos de segurança.

Os níveis de segurança nos TVDE estão em mínimos históricos, visíveis a olho nu, sendo que muitos condutores não têm competências de condução adequadas e nem falam português. Têm mesmo surgido relatos preocupantes de condutores a dormirem nas bagageiras, evidenciando falhas de supervisão e risco para passageiros

Carlos Barbosa, presidente do ACP.

De acordo com dados oficiais do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), estavam registados no passado mês de agosto mais de 39 mil veículos TVDE em Portugal, um número que reforça a dimensão e a gravidade do problema.

O ACP sublinha que a segurança dos passageiros não pode continuar a ser colocada em risco, apelando a uma atuação firme e imediata por parte das entidades reguladoras e legislativas.

O ACP alerta ainda para a necessidade de reforço da fiscalização por parte do IMT e das forças de segurança, lembrando que as próprias plataformas digitais e associações do setor pedem medidas adicionais, reconhecendo que só assim se transmite confiança e segurança aos utilizadores.