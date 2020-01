Os últimos meses têm sido de crescimento para a Tesla. A fabricante automóvel tem conseguido bater recordes em marcas suas e isso tem sido visível em várias áreas onde a empresa atua.

O ponto mais visível deste sucesso da Tesla tem sido a bolsa de valores, com as suas ações a crescer exponencialmente. Agora voltou a destacar-se ao assumir a segunda posição no mercado automóvel como marca mais valiosa.

Tesla ultrapassou facilmente a Volkswagen

O crescimento da Tesla tem sido cada vez maior. Nos últimos 3 meses a marca duplicou o valor das suas ações em bolsa, batendo agora um novo valor máximo. Esta valorização permitiu à Tesla conseguir também uma posição de destaque.

Ao conseguir agora a valorização de 100 mil milhões de dólares, a fabricante americana esmagou as suas concorrentes diretas, conquistando a segunda posição nesta lista restrita. Ultrapassou a gigante Volkswagen e tem agora à sua frente apenas a Toyota, que dificilmente irá ultrapassar.

2ª fabricante automóvel mais valiosa

Este crescimento não aconteceu de um momento para o outro e a marca tem vindo a ganhar a confiança dos investidores. Já recentemente tinha sido dado sinal de que estaria a preparar-se para atacar novos patamares, o que, entretanto, se verificou.

Parte deste sucesso deve-se aos excelentes resultados que a fabricante americana apresentou recentemente. Com mais 50% de vendas e com a Gigafactory chinesa a começar as vendas, tudo aponta para que o crescimento seja ainda maior no futuro imediato.

O mercado quer obter ainda mais da Tesla

Os analistas têm alertado para esta valorização excessiva da Tesla, que pode simplesmente desaparecer dentro de pouco tempo. Ainda assim, o mercado tem aderido bem a esta escalada de preços das ações, que parece não abrandar.

Claro que esta posição não se reflete nos lucros. Aqui a Tesla tem ainda muito que crescer para atingir os valores da Toyota, Volkswagen e outros fabricantes. Ainda assim, mostra da força que a empresa tem nos mercado e na confiança que está a criar.