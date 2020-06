HelloMask: Startup suíça cria máscaras transparentes e respiráveis

A startup suíça HMCare pretende facilitar a utilização das máscaras de proteção, no âmbito da pandemia COVID-19. A empresa encontra-se a desenvolver máscaras que vão trazer uma grande ajuda a todos os que sentem dificuldade em respirar com este novo acessório.

As HelloMasks são máscaras transparentes e respiráveis que também têm a vantagem de serem ecológicas.

Para muitas pessoas é incómodo e por vezes até sufocante ter que usar a máscara, sobretudo em ambientes fechados e por uma duração de tempo considerável. Muitas das queixas prende-se com a dificuldade em respirar, sendo um autêntico alívio quando a pessoa pode retirar a máscara da cara. Esta condicionante faz com que muitas pessoas simplesmente não usem este equipamento de proteção individual.

Mas agora a solução para esse problema pode estar próxima de ser uma realidade.

Startup está a desenvolver máscaras transparentes e respiráveis

A empresa embrionária HMCare, sediada na Suíça e criada pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne, pretende tornar mais fácil a utilização das máscaras. A startup encontra-se na fase de desenvolvimento de máscaras transparentes e respiráveis que também são recicláveis e biodegradáveis.

De acordo com as informações, a empresa já conseguiu angariar um milhão de francos suíços, cerca de 930 mil euros, para dar início do processo de comercialização das máscaras.

A designada HelloMask é fabricada com recurso a fibras transparentes de biomassa, separadas por 100 manómetros, sendo depois unidas em 3 camadas que são flexíveis e respiráveis. Assim, as máscaras permitem a passagem de ar, mas barram a transmissão de vírus e bactérias.

Os responsáveis pelo projeto inspiraram-se nos profissionais de saúde do surto de Ébola, em 2015, e também nos vários hospitais infantis existentes no mundo. Isto porque os técnicos exerciam as suas tarefas em estreita colaboração com os pacientes, mas estes não conseguiam ver os seus rostos.

Assim, o CEO da startup, Thierry Pelet, desafiou os colegas e foi então criado um protótipo em material transparente que respeita com rigor as recomendações e regras do contexto médico.

Estima-se que as HelloMasks sejam lançadas já no ano de 2021, no entanto deverão ser apenas destinadas à comunidade médica numa primeira fase. É ainda possível que as máscaras transparentes sejam depois disponibilizadas para a população em geral.