Indústria do whisky pode ajudar a fornecer combustível sustentável

Uma equipa de investigadores acredita que alguns dos cerca de mil milhões de litros de água residuais produzidos, anualmente, pela indústria do whisky podem ser utilizados para criar hidrogénio verde.

Uma equipa da Universidade Heriot-Watt acredita ter descoberto uma forma de transformar as águas residuais da indústria do whisky em combustível sustentável. Os investigadores desenvolveram materiais que podem utilizar as águas residuais das destilarias para produzir hidrogénio verde.

Normalmente, o hidrogénio verde é criado, recorrendo a água doce, num processo que se estima consumir cerca de 20,5 mil milhões de litros, todos os anos.

A equipa da Heriot-Watt espera que o material que desenvolveu permita que uma parte dos cerca de mil milhões de litros de águas residuais produzidos pela indústria de destilação seja utilizado para criar hidrogénio verde.

São necessários nove quilogramas de água para produzir cada quilograma de hidrogénio verde. Entretanto, cada litro de produção de whisky de malte gera cerca de 10 litros de resíduos. Para ajudar a proteger o planeta, temos de reduzir a nossa utilização de água doce e de outros recursos naturais. Por isso, a nossa investigação centrou-se na forma de utilizar estas águas residuais da destilaria para a produção de hidrogénio verde, através de um processo simples que remove os resíduos presentes na água.

Explicou Sudhagar Pitchaimuthu, um cientista de materiais da Escola de Engenharia e Ciências Físicas da universidade, esclarecendo que o processo tem muito potencial, considerando os milhares de milhões de litros produzidos pela indústria da destilação.

A equipa criou um material à nanoescala - uma partícula com 1/10.000 do diâmetro de um cabelo humano - para permitir que a água da destilaria substitua a doce no processo de produção de hidrogénio verde.

Essa nanopartícula, designada por seleneto de níquel, tratou as águas residuais e produziu quantidades semelhantes ou ligeiramente superiores de hidrogénio verde, durante a investigação, em comparação com a doce.

A pesquisa foi publicada na revista da Royal Society of Chemistry, Sustainable Energy & Fuels.