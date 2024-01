Chinesa Xpeng diz que o seu novo elétrico pode ser “game changer”

A Xpeng partilhou que considera que o seu mais recente carro elétrico, o X9, mudará o paradigma do mercado automóvel.

No dia 1 de janeiro, a Xpeng lançou o seu X9, um carro elétrico de sete lugares, construído sob a arquitetura SEPA 2.0, e com o preço de 359.800 yuans e 419.800 yuans (cerca de 46.000 e 54.000 euros, respetivamente).

Embora concebido para o mercado chinês, a Xpeng acredita que a sua proposta será game changer, revolucionária.

Para o X9, prevemos que será game changer para o segmento de veículos elétricos a bateria para veículos multifuncionais. Acreditamos que este poderá ser o modelo mais vendido na sua categoria, porque tem tecnologia e design muito inovadores, bem como um comportamento superior, tecnologia de condução inteligente líder da indústria, num produto com um design muito bonito.

Partilhou Brian Gu, vice-presidente e copresidente da Xpeng, numa entrevista exclusiva à CNBC.

Na perspetiva do executivo, em 2024, a Xpeng crescerá de forma mais acelerada do que a indústria, pelo que poderá expandir a sua participação no mercado.

2024 será um ano muito competitivo, obviamente com uma série de novos modelos, bem como com o lançamento de novas marcas no segmento.

Disse Brian Gu, admitindo estar otimista, relativamente ao mercado chinês de carros elétricos, mas realçando que a inovação e o preço são elementos diferenciadores essenciais para ter destaque competitivo.

Em 2023, a Xpeng entregou um total de 141.601 unidades, num aumento de 17%, em relação ao ano anterior, ainda que aquém do objetivo de 200.000.