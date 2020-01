Um novo recorde! Tesla já vale mais em bolsa que a GM e a Ford juntas

O ano de 2019 trouxe para a Tesla resultados mistos. Se iniciou com perdas e resultados em bolsa muito abaixo do esperado, a verdade é que no final excedeu as expetativas e apresentou resultados únicos.

Com 2020 já a decorrer, tudo aponta para que estes resultados continuem. A sua prestação em bolsa é de tal forma expressiva que a Tesla já vale mais em bolsa do que a GM e a Ford juntas.

2019 foi um ano anormal para a Tesla

Quando a empresa americana apresentou os seus primeiros resultados financeiros de 2019, tudo parecia apontar para sérios problemas. As perdas eram constantes, financeiramente estava comprometida e os investidores já começavam a desacreditar no valor da empresa.

Mas este foi um momento chave e Elon Musk resolveu entretanto reinventar a Tesla e as suas finanças. Reestruturou a produção e reforçou a presença em novos mercados, abrindo a porta ao crescimento. Claro que a apresentação dos novos modelos ajudou igualmente ao crescimento.

Novos recordes em bolsa para esta construtora

O fim de 2019 mostrou isso e agora a Tesla está com uma valorização muito elevada. Segundo os dados de ontem, as ações da Tesla chegaram a valer 498 dólares, o que resulta numa valorização total de 88 mil milhões de dólares. Este valor torna a Tesla no construtor automóvel mais valioso dos EUA.

A diferença para a concorrência é já de tal forma grande que supera as demais. Com o valor de hoje, a Tesla fica 2 mil milhões de dólares acima da GM e da Ford combinadas. Estas valeram 49 mil milhões e 37 mil milhões, respetivamente.

Valores das ações estão com máximos acima do esperado

Este valor está alicerçado a uma confiança elevada dos investidores na Tesla. Para tal contribuiriam os resultados apresentados no início do ano. Em 2019 a Tesla vendeu mais 50% de carros do que no ano anterior. O acumular dos 2 anos anteriores continuava abaixo das vendas de 2019.

Este valor irá crescer ainda mais com o início da produção da Gigafactory da China e a sua entrada em força neste mercado. A entrega dos primeiros carros aconteceu recentemente e a Tesla quer neste ponto crescer muito. Os analistas estimam que a valorização em bolsa chegará, entretanto, aos 560 e 600 dólares.

Ainda não é a mais valiosa do setor automóvel

Vai ainda acontecer a chegada do Model Y ao mercado, o que irá impulsionar ainda mais o crescimento da empresa. Este vai ser certamente visto tanto em bolsa como nos próprios resultados financeiros. Espera-se que seja mais um caso de sucesso para a marca.

Ainda assim, a Tesla está longe dos valores dos construtores automóveis mais valiosos. Falamos da Toyota, que tem uma valorização de 232 mil milhões de dólares, e da Volkswagen, com uma valorização atual de 98 mil milhões.