Dica: Adicionar as conversas do WhatsApp ao ecrã do Android

O WhatsApp é das mais usadas apps de comunicação e por isso interessa tê-la acessível e pronta a usar. Não precisamos apenas da app, mas também das conversas que ali temos, prontas a ser usadas a qualquer hora.

Para ajudar, podemos ter no ecrã principal do Android a lista das nossas conversas pessoais e preferidas. Veja como o pode fazer, para assim ter os seus contactos acessíveis rapidamente e prontos a serem usados.

Usar o WhatsApp é já algo natural. Concentramos ali as nossas conversas e as trocas de ficheiros, com os nossos contactos preferidos. Assim, é importante ter esta app preparada e bem configurada. Ter os contactos no ecrã principal faz parte desta preparação.

#1 – Usar um widget direto para estas conversas

A primeira forma de realizarem este passo é recorrendo a um widget do Android. Chamem então esta área de configuração e procurem a proposta do WhatsApp. Devem ter 2 ícones, um com uma câmara e outro com o contacto.

Escolham o segundo e arrastem-no para o ecrã, na posição pretendida para ser usada. Vão ser encaminhados para a lista de conversas que têm criadas no WhatsApp. Desse modo, só precisam de encontrar a que querem manter no ecrã e este processo fica feito. Pode ser repetido sobretudo para todas as conversas pretendidas.

#2 – Diretamente do WhatsApp para o ecrã do Android

A segunda forma é mais simples e usa o WhatsAp e as suas conversas. Desta forma conseguem igualmente escolher o que queremos colocar no ecrã principal. Dentro de uma conversa, abram o menu e depois escolham a opção Mais.

De seguida escolham a opção Adicionar atalho e depois só precisam de confirmar o contacto a ser adicionado ao ecrã. Este será colocado no primeiro espaço vazio, podendo depois ser arrastado para o local pretendido. Podem fazer esta adição a conversas pessoais ou de grupos.

Usem esta dica para terem os contactos e as conversas rapidamente acessíveis. Tudo fica no ecrã principal do Android, de rápido e fácil acesso, pronto a ser usado e com notificações de novas mensagens.