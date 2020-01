Há poucas horas, o mundo viu a apresentação de um novo smartphone. O realme 5i destaca-se por ter quatro câmaras traseiras e uma bateria de 5.000 mAh. O preço, no início das vendas e no mercado inaugural, será inferior a 120€.

A realme é uma fabricante chinesa, muitas vezes associada à OPPO, que tem apostado na expansão global e na qual a Europa tem estado em destaque.

O ano começou há pouco mais de uma semana, mas as novidades no segmento dos smartphones têm sido várias! Naturalmente o grande destaque está nos futuros equipamentos de topo – como o Samsung Galaxy S11 ou S20 – mas as gamas inferiores não foram esquecidas.

A realme tem feito um investimento considerável em equipamentos de gama média e baixa. O seu objetivo é competir com outras fabricantes chinesas nesta categoria, oferecendo especificações bastante satisfatórias a um preço baixo.

Nesse sentido, acaba de ser apresentado o realme 5i. Este smartphone irá custar, no mercado em que estará disponível, menos de 120€ numa conversão direta.

realme 5i: quatro câmaras e bateria de 5.000 mAh por 113,29€

Os atributos do realme 5i são bastantes convincentes. Entre as especificações, os consumidores poderão contar com um ecrã de 6,5 polegadas com resolução HD+ (720 x 1600 píxeis), protegido com Corning Gorilla Glass 3. Ainda quanto ao ecrã, este envolve uma notch em forma de gota que é 39% inferior ao do modelo anterior… Assim sendo, o aproveitamento do ecrã na face frontal sobe para 89%.

Ainda relativamente ao modelo anterior, o design da face traseira está mais simples, o que poderá ser do agrado de alguns consumidores. No entanto, as diferenças não são extraordinárias!

No desempenho, é de esperar que o SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 665 seja capaz de lidar com a maioria das tarefas que o utilizador requeira do equipamento. Quanto à RAM, o realme 5i tem 4 GB e ainda 64 GB de armazenamento interno. Não obstante, o armazenamento é expansível via microSD e conta também com Dual SIM com suporte para 4G.

Encontrar quatro câmaras num smartphone desta faixa de preços é difícil! Assim sendo, o realme 5i destaca-se da concorrência pela sua câmara principal de 12 MP + ultra-angular de 8 MP + câmara para retratos de 2 MP + lente macro de 2 MP. Esta configuração deverá garantir resultados fotográficos acima da média deste segmento.

A somar às especificações dos sensores em si, conta com a tecnologia Super Nightscape 2.0 para fotos em condições de baixa luminosidade e ainda estabilização eletrónica de imagem (EIS) para permitir melhores vídeos.

A bateria é de 5.000 mAh, sendo que suporta carregamento inverso! De momento, a interface usada é ainda a ColorOS 6.1 da OPPO. No entanto, a realme garantiu que será atualizado para a sua própria UI quando esta for lançada.

Preço e disponibilidade…

O realme 5i foi apresentado esta madrugada, e a fabricante de momento apenas referiu o mercado indiano para este smartphone. Lá, será comercializado por ₹8.999, que são 113,29€ numa conversão direta.

Não obstante, é bem possível que chegue aos restantes mercados globais. Na Europa, por exemplo, a realme já disponibiliza os modelos 5 e 5 Pro com preços de 169€ e 199€, respetivamente. Tal como o recém-apresentado 5i, apresentam uma boa qualidade para o preço.

