A Google, depois de ter adiado o seu evento de apresentação do Android 11 Beta, anunciou no decorrer do dia de ontem, que a versão já estava disponível. São inúmeras as novidades relacionadas com a privacidade, que promovem a comunicação entre as pessoas e que tornam o controlo de outros dispositivos mais acessível.

A Xiaomi estará já a preparar uma versão da MIUI adaptada à nova versão e promete novidades para breve. Mas não é a única!

Smartphones Xiaomi recebem Android 11 Beta em breve

Foi através das redes sociais que a Xiaomi partilhou a informação de que, em breve, iria lançar o Android 11 Beta com MIUI. Não serão todos os dispositivos elegíveis nesta fase, evidentemente.

A marca estará a desenhar tudo para os smartphones Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.

No entanto, estes não serão os únicos modelos do ecossistema Xiaomi prontos a receber a atualização. Num anúncio semelhante ao da Xiaomi na página oficial da MIUI ROM, também a POCO divulgou que estaria a preparar a MIUI 11 Beta para o seu POCO F2 Pro.

Há ainda outras marcas que não tardaram em divulgar que em breve lançariam também as suas atualizações. A OPPO foi uma delas, deixando a informação que os smartphones da série OPPO Find X2 também iram receber a Beta da nova versão do sistema operativo da Google.

Android 11, as novidades

A Google, no desenvolvimento do Android 11, focou-se portanto em três aspetos essenciais. Comunicação, controlo de dispositivos e privacidade, são assim os aspetos centrais desta nova versão do Android.

Para já a versão beta do sistema operativo apenas está disponível para smartphones da Google, nomeadamente os Pixel 2 e seguintes. Os modelos inscritos, já terão começado assim a receber as atualizações via OTA. Nas próximas semanas o programa é então alargado a outras marcas, com estas citadas a demonstrarem que serão das primeiras a oferecer o Android 11 Beta aos seus utilizadores.