Desperados III aproxima-se e já tem Demo

Aproxima-se a data de lançamento de Desperados III, que aguardamos com alguma ansiedade e expetativa, por todo o passado que o jogo representa.

Tal como podem ver aqui o jogo encontra-se em desenvolvimento pelos Mimimi Games e esperamos que mantenha acesa toda a chama da exigência que a série impõe.

Juntamente com Commandos, Desperados é uma das séries de jogos táticos mais absorventes, desesperantes e recompensadoras que muitos de nós já tivemos oportunidade de jogar.

Absorventes, pois tratam-se jogos com um enredo intenso e multifacetado que nos agarra e quase não nos permite deixar de jogar. Desesperantes (daí o nome Desperados???), pois o grau de exigência é elevado e levando com muita facilidade o jogador à loucura. E recompensador, pois quando se consegue ultrapassar os desafios e obstáculos lançados pelo jogo, é uma sensação bastante reconfortante de sucesso.

E será precisamente isto que se exige de Desperados III, quando for lançado no próximo dia 16 de junho, para PC, Playstation 4 e Xbox One.

Na realidade, este jogo corresponde a uma prequela de Desperados: Wanted Dead or Alive, e acompanha a aventura de Jonh Cooper que, juntamente com alguns companheiros de sela, se irá tornar numa lenda do Farwest americano.

Desperados III apresentará cinco personagens jogáveis, cada qual com as suas aptidões (podem conhecê-los aqui), e conforme referimos aqui irão ter de ser usados estrategicamente e com mestria para levar a cabo as missões.

Entretanto, para quem queira já sentir um gosto pelo que irá encontrar na versão final, já foi disponibilizada uma Demo, aqui.

Apesar de (compreensivelmente) limitada, a Demo já permite algumas horas de apreciação, deixando uma ‘imagem’ daquilo que o jogo final irá apresentar.

Trailer de Miniaturas

Não poderíamos deixar de mostrar-vos o seguinte vídeo que ilustra a forma como o trailer que mostramos mais acima, com as miniaturas, foi criado pela equipa.

O jogo será distribuído pela THQ Nordic a partir do dia 16 de junho, para PC, Playstation 4 e Xbox One.

Desperados III