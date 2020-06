Apple apresenta a agenda para a WWDC 2020, incluindo o Evento Especial a 22 de junho

Special Event Keynote 22 de junho, 18 horas

Descubra novas e excitantes inovações e atualizações que chegarão a todas as plataformas Apple, no final deste ano. O discurso principal será transmitido diretamente do Apple Park via apple.com, a aplicação Apple Developer, o site Apple Developer, a aplicação Apple TV e o YouTube, e estará também disponível para reprodução a pedido após a conclusão da transmissão.

Para os telespectadores na China, a sessão principal também será transmitida em Tencent, iQIYI, Bilibili, e Youku.

Plataformas Estado da União – 22 de junho, 22 horas

Ouça diretamente os líderes de engenharia da Apple enquanto mergulham mais profundamente nos últimos avanços através do iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. O estado da União estará disponível sob pedido através da aplicação Apple Developer e do site Apple Developer. Também estará disponível para reprodução em Tencent, iQIYI, Bilibili e YouKu, para espetadores na China.

Mais de 100 Sessões de Engenharia, 23 a 26 de junho

A partir de 23 de junho, os programadores terão a possibilidade de aprender como construir a próxima geração de aplicações com mais de 100 sessões técnicas e focadas em design, lideradas por engenheiros da Apple. Os vídeos serão publicados diariamente às 18 horas e estarão disponíveis na aplicação Apple Developer no iPhone, iPad e Apple TV, assim como no site Apple Developer.

Todos os novos Fóruns Apple Developer, Nova conceção, a 18 de junho

Os novíssimos fóruns de programadores da Apple ligarão a comunidade de programadores com mais de 1000 engenheiros da Apple, para responder a perguntas e participar de discussões técnicas. A partir do primeiro dia da WWDC, qualquer pessoa pode pesquisar e ver as discussões do fórum a seguir, e os membros do Programa de Programadores Apple poderão colocar as suas próprias questões e aprender diretamente com os peritos Apple.

1-on-1 Developer Labs (por marcação) – 23 a 26 de junho

Os programadores poderão solicitar um encontro com os engenheiros da Apple que ajudaram a construir os últimos avanços nas plataformas Apple, oferecendo orientações técnicas individuais e detalhes aprofundados sobre como implementar as novas funcionalidades.

Os Developer Labs estarão abertos aos membros do Programa Apple Developer, uma vez que o espaço está disponível. No dia 16 de junho, a Apple irá celebrar, com os programadores estudantes de todo o mundo, com o anúncio dos finalistas no Swift Student Challenge, uma oportunidade para estudantes de todas as idades demonstrarem o seu amor pela codificação, criando o seu próprio parque infantil Swift.

Os programadores são encorajados a descarregar a aplicação Apple Developer, onde será partilhada informação adicional da WWDC20, antes do dia 22 de junho. A informação será também disponibilizada no site da Apple Developer e por e-mail.