Venham conhecer os cowboys de Desperados III

Tal como temos vindo a acompanhar(ver aqui), a série Desperados encontra-se prestes a levar os jogadores de novo até ao far-west com Desperados III.

Enquanto o jogo não é lançado, alguns personagens têm vindo a ser revelados.

Desperados é uma das séries de jogos que segue as pisadas de Commandos, embora num estilo de Oeste Americano. Trata-se de um jogo tático extremamente exigente que decorre no selvagem e impiedoso Oeste Americano.

Nesta sequela, Desperados III traz-nos a história de Jonh Cooper e do seu gang de ‘banditos’. O jogo decorre numa sequência de missões que Cooper e a sua equipa terá de concluir.

Cada um dos membros do gang tem um conjunto de skills e habilidades próprias, e o jogador terá de fazer a melhor gestão de cada um deles para tirar o melhor proveito e conseguir atingir os objetivos.

Ao longo dos últimos tempos a THQ tem vindo a revelar os membros do gang. Acima viram o trailer de Jonh Cooper, o lider do gang e de seguida poderão ver os trailer dos restantes:

Hector Mendoza

“Um Homem ou um Urso?“, é a engraçada descrição que fazem de Mendoza. Hector é um homem brutal e um dos mais fortes entre os gansters de Desperados III. Mendoza gosta de se acompanhar por um machado que maneja com mestria e um pouco de crueldade (portanto, preparem-se para umas mortes bem sangrentas).

É também cheio de artimanhas e a própria capa de pele de urso que usa pode ser usada como armadilha para os inimigos.

Por fim, tem uma caçadeira poderosíssima que lhe permite eliminar vários adversários ao mesmo tempo. Eis Hector Mendoza:

Doc McCoy

O Doutor McCoy passou os anos da sua juventude a estudar medicina em Inglaterra. No entanto, quando terminou os seus estudos, queria algo mais. Queria aventura e dessa forma, viajou para o Novo Mundo.

Aí, mal chegado, viu-se envolvido na Guerra Civil Americana da qual desertou por ver sangue e horror a mais, tornando-se num mercenário.

É mais conhecido por ser reservado e não dar nas vistas. Eis o Doc.McCoy:

Isabelle Moreau

Isabelle, nasceu em New Orleans(Estados Unidos) e tornou-se numa mestra nas artes do oculto: no Voodoo. Dessa forma, consegue entrar nas mentes dos inimigos e controlar as suas ações.

Tem ainda um estranho poder que lhe permite ligar dois adversários e fazê-los partilhar o mesmo fim, como, por exemplo, se cortarem a garganta a um deles, o outro morrerá também a esvair-se em sangue.

No entanto, o preço a pagar por estes poderes é o sacrifício do seu próprio sangue. Dessa forma Moreau não poderá usar os seus poderes sempre que pretender, correndo o risco de se sacrificar a si própria.

Eis a Isabelle:

Entretanto, fiquem também com o trailer ilustrativo da Collector’s Edition de Desperados III:

Desperados III será lançado este ano, sem data concreta ainda, para PlayStation 4 e Xbox One.

Desperados III