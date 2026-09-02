Planet Zoo 2: criatividade sem limites para o zoo dos seus sonhos

A Frontier Developments voltou a revelar novos detalhes de Planet Zoo 2, desta vez através do quarto episódio da série Feature Focus, dedicado à criatividade e às possibilidades de construção que estarão ao alcance dos jogadores.

Depois de conhecermos melhor os animais, o seu bem-estar e, mais recentemente, a chegada das aves e dos aviários — temas que já abordámos nos nossos artigos anteriores sobre Planet Zoo 2 — é agora a vez da construção assumir o protagonismo.

Em Planet Zoo 2, os jogadores poderão construir habitats de diferentes formas e dimensões, adaptados às características dos vários ambientes espalhados pelo mundo. Será possível recorrer a projetos pré-definidos para acelerar o processo ou, para quem prefere colocar a criatividade à prova, construir tudo de raiz através do conhecido sistema de construção peça a peça.

A liberdade não termina aí. As criações poderão ser partilhadas através do Frontier Workshop, enquanto o navegador integrado no próprio jogo permitirá descobrir e utilizar projetos criados por outros jogadores.

A Frontier promete ainda uma enorme variedade de elementos decorativos inspirados em diferentes regiões do planeta. Rochas, árvores, plantas e muitos outros objetos poderão ser combinados para criar ambientes mais naturais ou, pelo contrário, apostar em construções mais arrojadas e coloridas.

Esta aposta na criatividade complementa a filosofia que a Frontier tem vindo a apresentar para a sequela. Como vimos anteriormente, Planet Zoo 2 pretende colocar o bem-estar e a conservação dos animais no centro da experiência. Agora, a possibilidade de construir habitats altamente personalizados dá aos jogadores ainda mais ferramentas para transformar essa preocupação em verdadeiros espaços de vida selvagem.

Entre as espécies que marcam presença neste novo Feature Focus encontram-se o gorila-ocidental-das-terras-baixas, os suricatas e a tartaruga-gigante-das-Galápagos, mostrando uma vez mais a diversidade de animais que fará parte da nova aventura.

Com o lançamento marcado para 13 de outubro, no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, Planet Zoo 2 começa assim a revelar todas as peças que irão formar a sua experiência. Depois dos animais, da conservação e dos aviários, é agora a criatividade dos jogadores que promete ganhar asas.