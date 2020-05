Honor X10 poderá ser a chave-mestra do 5G ao nível mundial

Os smartphones 5G começam aos poucos a surgir em maior quantidade no mercado. Mas facto é que muitas marcas importantes que recentemente lançaram produtos, como o caso da Apple com o iPhone SE, ainda não apostaram em lançamentos com conetividade de quinta-geração.

Mas do lado da Huawei, foi recentemente apresentado um cartaz onde é exibida a informação de que o próximo Honor X10 será a chave-mestra do 5G ao nível mundial.

São sobretudo as marcas chinesas que têm investido no lançamento de equipamentos com integração 5G. Mas mesmo esses lançamentos normalmente são acompanhados por outras versões mais básicas, sem esse recurso.

Alguns dos mais recentes lançamentos com conetividade 5G são, por exemplo, o Huawei Nova 7, o Xiaomi Mi 10 Lite, o OnePlus 8, e Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition e o OPPO A92s.

Por outro lado, se falarmos de empresas fora do continente asiático, o 5G ainda parece um plano para um futuro algo distante.

Honor X10 espera ser a chave-mestra do 5G ao nível mundial

Na manhã desta segunda-feira, a Honor lançou um cartaz oficial com algumas informações relativas ao próximo smartphone da marca, o Honor X10.

Através da imagem ficamos a saber que o novo equipamento da subsidiária da Huawei terá até 9 bandas de frequência 5G. Este aspeto permite-lhe responder adequadamente às exigências da rede de quinta geração das 3 grandes operadoras chinesas.

Um slogan interessante que vem acompanhado com o cartaz é que este Honor X10 será a chave-mestra do 5G ao nível mundial.

De acordo com a tecnológica chinesa, a rede deste smartphone oferecerá um serviço de primeira qualidade nos próximos 3 anos. O evento de apresentação do Honor X10 está marcado para dia 20 de maio.

Honor X10 já subiu ao Monte Everest

Há menos de um mês noticiámos que a Huawei e a China Mobile colocaram antenas 5G no Monte Everest. E o Honor X10 acompanhou esta viagem até ao topo do Mundo, tendo resistido a uma altitude de 6 500 metros e a todas as condições atmosféricas adversas. O dispositivo mostrou um desempenho veloz, e atingiu uma velocidade máxima de 1617 Mbps.

Nessa jornada ainda foram captadas algumas fotografias com o equipamento, cujo resultado apresenta uma qualidade admirável, tal como mostra o GSMArena. Claro que a própria paisagem também ajuda a que se obtenha uma boa fotografia.

Também hoje foi inaugurado oficialmente o Honor 5G Lab do Instituto de Pesquisa Huawei Xi’an. Segundo o vice-presidente da Huawei, este é um laboratório dedicado ao planeamento, design, testes e produção do Honor X10.

Os testes para este smartphone excedem dos 300 milhões de yuans, ou seja, perto de 40 milhões de euros. Para além disso o tempo acumulado dedicado a estes testes é superior a 500.000 horas.

Este laboratório vai ainda destinar-se a pesquisas futuras acerca da tecnologia 5G, como forma de melhorar o desenvolvimento dos produtos de quinta geração da Honor.