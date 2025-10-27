Golden Retriever Simple Life, para quem gosta de animais

Foi anunciado um jogo bastante pecualiar, Golden Retriever Simple Life. Trata-se de uma simulação através da qual o jogador pode fazer amizade com um... Golden Retriever.

Os estúdios belgas Rablo Games, anunciaram esta semana, o seu próximo jogo Golden Retriever Simple Life.

Trata-se de um titulo que simula a relação de amizade entre o jogador e o seu animal de estimação virtual... um Golden Retriever chamado Pichu.

No entanto, ao contrário dos tradicionais jogos que simulam animais de estimação, este jogo apresenta um cão real, um animal verdadeiro que foi capturado em momentos autênticos do quotidiano. Tratam-se de filmagens feitas no mundo real que depois vão ser adaptadas ao "quotidiano do jogo".

O resultado será, nas palavras dos responsáveis dos Rablo Games, uma experiência de Simulação de Animais de Estimação/Simulação Social extremamente aconchegante e reconfortante, mas com um toque muito mais autêntico e realista.

Em Golden Retriever Simple Life, o jogador vai partilhar os seus dias com um Golden Retriever real, uma das espécies de cães mais gentis e adpatáveis a ambientes familiares.

Como em qualquer jogo do género (incluindo os Tamagochis... lembram-se deles??) os jogadores terão de alimentar, treinar e brincar com Pichu fazendo, dessa forma, com que o seu vínculo se fortaleça a cada dia que passe e torne a relação entre os dois, inquebrável.

Mas mais... os Golden Retrievers são animais que apreciam longos passeios pelo que no jogo, essa tarefa fará parte do quotidiano, sendo que o jogador terá oportunidade de descobrir novos locais para novos passeios e aventuras.

Golden Retriever Simple Life será lançado para PC ainda sem data oficial de lançamento anunciada.