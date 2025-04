Conheçam Demon Spore, roguelite de terror baseado nos 80s

Encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios DinoBoss, o seu jogo Demon Spore. Trata-se de um titulo de terror baseado em jogos e monstros da longínqua década de 80. Venham saber mais...

A década de 80 continua a servir de inspiração para muitos dos desenvolvedores de videojogos modernos e Demon Spore é um desses exemplos.

Com o seu desenvolvimento a cargo dos estúdios DinoBoss, Demon Spore é um titulo bastante interessante pois mistura uma história de terror, com elementos de estratégia e sob uma perspectiva 2D, com uma visão top-down.

A avaliar pelas imagens já disponíveis, o jogo parece vir a tornar-se numa experiência bastante interessante para apreciadores do género.

Demon Spore coloca os jogadores na pele de um cientista aterrorizado, preso numas instalações cientificas nas quais algo aconteceu de muito errado. As instalações onde trabalha e que agora se revelam como a sua prisão, o trabalho consistia em descobrir uma forma de alimentar a população humana, cada vez mais numerosa. Através da manipulação genética, os projetos que aí decorriam correram francamente mal e um vírus perigoso libertou-se, libertando o terror nas instalações.

No entanto, algo de mais se esconde por detrás das experiências que decorriam no laboratório, e o jogador vai descobrindo também mais acerca da realidade, à medida que evolui na história e vai desbravando o caminho para a sua salvação.

À medida que dezenas de criaturas grotescas se espalham pelas instalações, as opções de sobrevivência começam a diminuir, trazendo a desesperada necessidade de um planeamento cuidado e ponderado e de improvisação para poder aspirar a escapar dali com vida. Os jogadores terão de saber usar os poucos recursos existentes nos laboratórios, usando ferramentas e utensílios a seu favor.

Na sua tentativa de fugir das instalações, os jogadores vão enfrentar hordas de inimigos tão variados como perigosos. Ao seu dispor, terá várias armas, algumas mais convencionais como espingardas, e outras menos comuns, como tubos com ácido ou bisturis, por exemplo,

Poderá dina utilizar fichas de segurança para manipular o Demon Spore e colecionar algumas habilidades poderosas para facilitar a sua fuga angustiante até ao telhado, de onde escapará.

Demon Spore será lançado em Julho para PC.