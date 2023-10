Foram muitos meses em que a notícia do fim do suporte do WhatsApp a muitos smartphones foi avançada. Chegaram a existir lista de equipamentos por fabricantes, ainda que muito questionáveis. Esse momento chega agora, com o fim do suporte para muitos smartphones. Saiba se o seu será afetado por esta mudança.

O suporte do WhatsApp chega agora ao fim

O WhatsApp chega agora a mais um momento de mudança e de evolução. Terminará o suporte a mais uma versão do Android, deixando de fora mais alguns equipamentos que até agora estavam com suporte deste serviço de mensagens da Meta.

A página de suporte do WhatsApp é bem clara e revela que a partir de dia 24 de outubro, o suporte mínimo deste serviço passa para o Android 5.0. Assim, todos os smartphones que correm uma versão anterior a esta vão deixar de poder usar o WhatsApp. Há ainda referência ao suporte para o KaiOS 2.5.0 ou posterior, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

A partir de 24 de outubro de 2023, só a versão 5.0 do sistema operativo Android ou posteriores vão ser compatíveis.

Muitos smartphones Android são afetados

Por ser um sistema já com muitos anos, o Android 4 terá um peso pequeno no número de smartphones afetados com a mudança. Os dados mais recentes colocam esta versão na casa dos 0,7% a 0,5% de todos os dispositivos ainda em utilização.

Ainda assim, e mesmo com estes números, não se consegue quantificar o número de smartphones que vão ser afetados. Certamente que haverá muitos que vão ficar sem poder usar o WhatsApp, com a única alternativa para continuarem a ser a compra de um dispositivo novo, com um sistema operativo mais recente.

Não há muitas mudanças esperadas

Curiosamente, e no que toca ao iPhone ao sistema operativo da Apple, nada é alterado nesta data. O WhatsApp continuará a garantir o acesso a qualquer equipamento que esteja a correr o iOS 12 ou posterior. Também não se espera uma mudança neste suporte para o futuro imediato.

Chega finalmente o dia que muitos não queriam. Os seus smartphones vão ficar ainda mais obsoletos e sem acesso a um dos serviços de mensagens mais usados na Internet. Depois de muita informação pouco fiável, é chegado o momento de confirmar tudo o que o WhatsApp tem preparado para poder evoluir o serviço.