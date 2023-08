A segurança no universo Android estão constantemente a ser desafiada com novas ameaças. Um novo ataque foi descoberto, na forma de uma simples app, que promete mais segurança. Na verdade, o SafeChat é apenas malware e está dedicada a roubar dados do WhatsApp, Signal e outros serviços.

As ameaças no Android são uma constante, muitas vezes chegando de fora da Play Store. Estas apps prometem mudar completamente o sistema da Google e oferecer funcionalidades que este não tem de forma nativa e que muitos querem garantir.

É um desses cenários que foi agora descoberto, na forma de uma simples app, que promete cifrar e proteger as mensagens trocadas entre os utilizadores. O SafeChat tem estado a ser apresentado aos utilizadores com uma solução perfeita.

Na verdade, esta app não é mais do que malware bem conhecido e que procura roubar dados dos utilizadores. Depois de instalada esta app no Android, é capaz de roubar registos de chamadas, mensagens de texto e localizações GPS dos utilizadores com smartphones infetados.

O SafeChat foi descoberto pela primeira vez por pesquisadores da empresa de segurança CYFIRMA, com sede em Singapura, que detalhou suas descobertas num novo relatório. De acordo com a empresa, o grupo indiano de hackers Bahamut está por trás desta nova campanha.

Ao examinar este malware, a CYFIRMA descobriu que o SafeChat foi projetado para interagir com qualquer outra app de mensagens instalada num dispositivo comprometido, incluindo o Telegram, Signal, WhatsApp, Viber e Facebook Messenger. Isso permite que o spyware roube dados, que são enviados para um servidor gerido pelos hackers por trás da campanha.

A forma dos utilizadores se protegerem deste tipo de apps com malware é, ainda assim, simples e bem conhecida. Não devem instalar apps fora das lojas conhecidas e de confiança, garantindo sempre que estas que são colocadas nos smartphones são realmente úteis e de programadores que inspiram confiança aos utilizadores.