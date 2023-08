A IA tem conquistado espaço em áreas que não se julgavam ser possíveis, muito devido ao que oferece aos utilizadores. Tudo começou com o ChatGPT, mas depressa cresceu para outras propostas, como o Bard. Esta IA da Google vai ocupar o seu lugar nos serviços da gigante das pesquisas e pode ter já um destino. Do que foi mostrado poderá integrar-se com o Assistente Virtual da Google e dar uma nova vida a esta oferta.

A ideia de integrar os assistentes virtuais com a IA não é nova. A Microsoft já trabalha há algum tempo nesta área, ainda que numa integração com o Windows 11. Agora, e do que foi comunicado pela Google aos seus funcionários, haverá em breve mais um concorrente. O Bard deverá integrar-se com o Assistente Virtual da Google e estes trabalhos já foram até iniciados dentro da empresa.

Como equipa, precisamos concentrar-nos em oferecer experiências de produto críticas e de alta qualidade para os nossos utilizadores. Também vimos o profundo potencial da IA generativa para transformar a vida das pessoas e vemos uma grande oportunidade de explorar como seria um Assistente sobrealimentado, alimentado pela mais recente tecnologia LLM. (Uma parte da equipe já começou a trabalhar nisso, começando com os dispositivos móveis.)

Estes trabalhos já estão a decorrer e fica claro na mensagem que já há um destino para esta primeira proposta de integração. Provavelmente vão ser os smartphones a testar esta nova proposta, um campo onde o Assistente Virtual da Google já está a funcionar de forma de forma completamente integrada.

A mesma mensagem que é dirigida aos funcionários da equipa que trata do Assistente Virtual da Google traz uma notícia menos positiva. Com todas estas mudanças e integrações de elementos nas equipas, a gigante das pesquisas vai ter de dispensar alguns dos seus funcionários desta área.

Como parte desta atualização, também estamos a eliminar um pequeno número de funções dentro da equipa. Já avisamos esses colegas de equipa e forneceremos suporte dedicado para ajudá-los nessa transição. Todos os impactados terão um período mínimo de pesquisa interna de 60 dias, com base nos requisitos locais. Essas foram decisões incrivelmente difíceis, então por favor, apoiem os colegas de equipa que estão a processar esta notícia.

O que não é apresentado nesta missiva é mesmo uma descrição de como e quando esta proposta poderá ser vista. A Google não detalha quais os recursos do Bard vão chegar ao Assistente Virtual e como será feita a disponibilização das novidades de IA.