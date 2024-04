Android 15: Em breve qualquer smartphone vai conseguir substituir o seu PC

A Google parece apostada em tornar o Android 15 uma versão cheia de novidades e de melhorias. Estas não se vão ficar pela segurança e pela privacidade e quer ir ainda mais longe. Uma recente descoberta mostra que com o Android 15 qualquer smartphone poderá substituir o seu PC. O novo modo de desktop será a forma de o conseguir.

Smartphone vai conseguir substituir o PC

São muitas as novidades que a Google tem mostrado nas primeiras versões do Android 15. Estas são dedicadas aos programadores, mas mostram já muito do trabalho que a gigante das pesquisas tem realizado para preparar esta nova versão do seu sistema operativo dedicado aos smartphones.

Uma das mais recentes promete tornar qualquer smartphone com Android 15 numa verdadeira máquina de trabalho. Irá elevar as suas capacidades, não a nível de desempenho, mas sim no que toca à sua interface. Falamos do novo modo de desktop, que cria assim uma área de trabalho única.

Irá existir agora uma nova experiência de múltiplas janelas, a que se junta uma nova barra de título com um pequeno menu que aparece quando se toca na zona superior de uma app em ecrã completo. O menu contém opções para o modo de ecrã inteiro, ecrã dividido ou formato livre.

Android 15 traz finalmente o modo desktop

Uma vez no modo de formato livre, as janelas podem ser arrastadas e redimensionadas livremente. Um recurso permite encaixar uma janela na metade esquerda ou direita da tela. Será possível saltar o menu e ir de uma app de ecrã inteiro diretamente para uma janela de formato livre, apenas segurando e arrastando a nova zona na parte superior.

O modo de desktop foi lançado pela primeira vez no Android 10, mas num estado bastante básico. Servia principalmente para permitir que os programadores testem as suas apps em cenários de vários ecrãs. Este tem melhorado continuamente, embora lentamente, desde então, e agora pode lidar facilmente com o modo lado a lado com duas apps no ecrã.

Espera-se que este modo transforme completamente o Android 15 e que torne os smartphones ainda mais úteis. Com um simples cabo será possível ter um substituto para o PC em qualquer dispositivo, garantindo uma nova base de trabalho verdadeiramente portátil e acessível em qualquer lugar.