Quando chega a Mi Band 5 ao mercado Global? Mais cedo do que pensa!

Depois de uma espera de vários meses, a Xiaomi apresentou finalmente a Mi Band 5. Esta tem novidades de peso, que a melhoram em áreas chave. Tem tudo para ser mais um caso de sucesso, seguindo o que as antecessoras conseguiram.

A apresentação aconteceu ontem, ainda que reservada para as novidades da versão do mercado chinês. É claro que chegará de forma global, mas ainda não se sabe muito. A Xiaomi quis dar algumas informações e revelou que a nova Mi Band 5 chega mais cedo que se pensa.

A Xiaomi apresentou uma novidade

Foram muitas as novidades que a Xiaomi revelou ontem na apresentação da Mi Band 5. Esta é uma evolução natural desta smartband, que tem conseguido ser um caso de sucesso ao longo dos anos. São muitas as melhorias e as novas funções apresentadas.

Sabe-se que chegará ao mercado chinês dentro de dias, ainda que na versão limitada a este país. Espera-se que a versão global chegue mais tarde e os clientes europeus estão impacientes para saber essa data, em especial se será em breve.

A Mi Band 5 global chega em breve

A Xiaomi não esperou muito tempo e revelou depois a sua previsão para que a sua smartband chegue aos mercados globais. Não adiantando uma data específica, recorreu, entretanto, às suas redes sociais para revelar que chegará muito em breve.

Nas palavras da marca, a Mi Band 5 chegará muitos mais cedo do que o esperado pelos utilizadores. A imagem partilhada revela que no próximo mês vão haver novidades. Assim, espera-se que a versão global da smartband chegue durante o mês de julho.

A smartband que vai continuar o sucesso das anteriores

Espera-se que em breve seja revelado o dia oficial da apresentação desta versão global. Esta terá algumas particularidades únicas, como o NFC e novas medições de exercício físico. Haverá ainda uma mudança no próprio hardware presente.

Do que foi revelado, as mudanças são muitas. Teremos na Mi Band um ecrã maior, novos sensores e até uma nova forma de carregamento desta smartband. A Xiaomi apostou forte na nova proposta e tudo aponta para a continuação do sucesso desta proposta.