Portugal: 9 em cada 10 famílias paga para ver TV segundo a ANACOM

Os serviços de TV têm vindo a ganhar milhares de clientes. De acordo com números recentes da ANACOM, o serviço de distribuição de sinal de TV por subscrição registou 160 mil novos clientes no 1º trimestre.

Saibam quais os operadores que têm conseguido angariar mais clientes para o serviço de TV por subscrição.

De acordo com os dados da ANACOM, no 1º trimestre deste ano o crescimento de clientes de TV paga cresceu 4% face ao período homólogo. Este corresponde ao maior crescimento anual em termos absolutos verificado desde 2016. De referir que no final de março existiam 4,1 milhões de assinantes do serviço.

Contas feitas 89% das famílias são clientes do serviço de televisão paga, mais três pontos percentuais do que no trimestre homólogo. Segundo a ANACOM, o crescimento do serviço deveu-se às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH), que registaram mais 271 mil assinantes em relação ao trimestre homólogo, o que corresponde a um aumento de 15,9%, para 2 milhões de clientes.

Tecnologias de acesso à Televisão Paga

Fibra continua a ser a principal forma de acesso a este serviço, com 48% do total de assinantes.

continua a ser a principal forma de acesso a este serviço, com 48% do total de assinantes. Cabo (segundo principal tecnologia), com 1,3 milhões de clientes, e que representa 32,2% dos assinantes.

(segundo principal tecnologia), com 1,3 milhões de clientes, e que representa 32,2% dos assinantes. DTH tem 11,2% dos assinantes do serviço, em quebra de 4,7% para 462 mil;

tem 11,2% dos assinantes do serviço, em quebra de 4,7% para 462 mil; ADSL tem 8,5% dos assinantes, mas registou uma redução de 19,7% do número de clientes, para 351 mil.

Quotas dos prestadores do serviço de distribuição de sinais de TV

O Grupo NOS era o prestador com a quota de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição mais elevada (39,9%), embora tenha ficado pela primeira vez abaixo dos 40%, seguindo-se a MEO (39,7%), a Vodafone (16,5%) e a NOWO (3,7%).

A Vodafone e a MEO foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao trimestre homólogo, tendo as suas quotas aumentado um ponto percentual e e 0,3 pontos, respetivamente. Por outro lado, diminuíram as quotas do Grupo NOS, em 0,9 pontos, e da NOWO, em 0,3 pontos.

Leia também…