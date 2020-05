Será este o preço do novo comando PS5 DualSense para a PlayStation 5?

A Sony referiu no seu relatório de contas mais recente que a PlayStation 5 será lançada eventualmente na época de férias de natal, como inicialmente avançado. Contudo, a empresa reconhece que a pandemia da COVID-19 afetou o desenvolvimento da PS5, mas a consola ainda deve chegar a tempo. Nesse sentido, não deveremos conhecer tão cedo as informações relativas à disponibilidade ou preços da PlayStation 5.

Poderá ter saído, isso sim, depois de já conhecermos o seu aspeto e especificações, o preço do fantástico comando.

Poderá ter sido revelado o preço do comando da PlaySation 5

Temos visto algumas informações, fora dos canais oficiais, que vão prometendo para as próximas semanas, o evento de lançamento da PS5. O design da consola pode ser revelado oficialmente já no dia 2 de junho, de acordo com informações supostamente de pessoas próximas à Sony.

Além destas pistas, a mesma pessoa terá dito que a PlayStation 5 será lançada a 20 de novembro, com pré-encomendas definidas para serem iniciadas assim que a Sony lançar a consola. Agora, a mesma pessoa, afirma conhecer também o preço do novo comando DualSense.

O utilizador do Twitter @PSErebus é a tal pessoa em questão, embora haja um “jogo” de tweets e niks cruzados nestas “supostas fugas de informação”. Apesar disso, a Sony fez vários anúncios PS5 nas últimas semanas.

A empresa detalhou as especificações da consola há algumas semanas e, em seguida, revelou o design e o nome do produto do novo comando do PlayStation 5. Os relatórios que se seguiram alegaram que o design do tal comando foi tornado público porque a Sony temia “fugas”.

A Sony não informou quanto custará o comando DualSense, mas o @IronManPS5 usou o Twitter para revelar o preço do dispositivo. Segundo ele, a caixa de retalho da PS5 terá um comando sem fio DualSense e o seu preço, quando comprado fora do pacote, custará 59,99 euros Europa. Escusado será dizer que estes preços não podem ser confirmados no momento. No entanto, fazem sentido para um produto novo como a PS5.

Portanto, anteriormente os rumores apontavam para que a consola custasse 499,99 dólares. Vamos ver se se confirma o preço do “pack”.

