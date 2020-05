Numa altura em que as vendas da PlayStation 4 estão em queda, é imperativo colocar no mercado a mais recente e poderosa alternativa. O lançamento da PS5 é um dos mais aguardados do ano, no entanto, o COVID-19 e a pandemia associada, poderiam ser suficientes para a Sony cancelar os planos, mas não.

A empresa acaba de garantir o lançamento da PlayStation 5 ainda em 2020.

A Sony revelou hoje o seu relatório anual de contas referente ao ano fiscal de 2019. Neste relatório pode ler-se que a PlayStation 4 já atingiu os 110 milhões de unidades vendidas, o que é um sucesso para a Sony. No entanto, pode ler-se também, que de forma generalizada a receita diminuiu 14%.

Como forma de superar estas quebras, torna-se imperativo para a empresa apostar no hardware, e a PS5 terá um papel fundamental.

COVID-19 – O impacto na Sony e no futuro da PS5

Neste relatório, a Sony explica um pouco de que forma foi a empresa afetada pelo COVID-19 e pela pandemia que o vírus trouxe. De uma forma geral, a paragem de produção de componentes afetou a produção da PS4. No entanto, a procura de curto prazo conseguiu ser atendida sem problemas.

Além disso, de forma positiva, o confinamento trouxe à empresa mais assinantes dos serviços PS Plus e PS Now. A Sony fala num “aumento significativo”.

Relativamente à PlayStation 5 há também uma referência importante e que responde às dúvidas de muitos que esperam ansiosamente pela chegada da nova consola.

A Sony diz no relatório que, apesar de todos os constrangimentos, a PlayStation 5 vai ser lançada pela altura do Natal, ainda este ano.

Em relação ao lançamento da PlayStation 5, embora fatores como funcionários em teletrabalho e restrições nas viagens internacionais tenham criado desafios relativamente ao processo de testes e qualificação das linhas de produção, o seu desenvolvimento está a progredir e o lançamento da consola está previsto para a época de Natal de 2020.

Além disso, o próprio processo de desenvolvimento de software de jogos para a Sony ou para os seus parceiros também não foi afetado.

A Microsoft já veio garantir que a sua futura consola Xbox Series X também chegará no final do ano, no entanto, o desenvolvimento de jogos exclusivos poderá não acontecer. Da parte da Sony é provável que a PS5 surja com alguns títulos exclusivos também para promover as vendas da consola.

Até ao momento, já são conhecidas as principais especificações, o logótipo da PlayStation e ainda o comando dedicado DualSense. Resta aguardar pelo final do ano para conhecer todos os pormenores desta consola.