Foi esta semana que a Xiaomi, pela mão da sua sub marca Redmi, colocou no mercado uma nova edição do seu Redmi K30 5G, o Racing Edition. A grande novidade nesta edição é o seu processador. Redmi K30 5G Racing Edition é o primeiro smartphone a integrar o novo Snapdragon 768G.

Hoje foi colocado à venda e, em poucos minutos, 10 mil unidades foram vendidas.

Redmi K30 5G Racing Edition já a bater recordes

O Redmi K30 5G Racing Edition, uma nova edição do Redmi K30 5G, foi apresentado há poucos dias pela Xiaomi. Este modelo com especificações que o colocam numa gama média/alta, tem como principal novidade o facto de vir equipado com o novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 768G de 7 nm.

Hoje foi dia de chegar ao mercado e, segundo informações oficiais, 11 minutos foram suficientes para vender 10 mil unidades. É importante referir que o smartphones está disponível na China por 1,899 Yuan, o que equivale portanto a 248 €, à taxa de conversão atual.

O que tem o Redmi K30 5G Racing Edition para oferecer?

Tal como já foi referido, a principal grande novidade do Redmi K30 5G Racing Edition prende-se com o facto de ser o primeiro smartphone no mercado a integrar o processador Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G (7 nm). Este processador está focado em alguns aspetos essenciais onde se destaca o 5G, a Inteligência Artificial e ainda a jogabilidade realista.

Obviamente que, depois, partilha com o Redmi K30 5G a maioria das outras especificações gerais.

O ecrã é IPS de 6,67 polegadas com resolução 1080 x 2400 píxies e taxa de atualização de 120Hz. Na verdade, os fãs da marca começam a ficar fartos de ecrãs IPS nestes smartphones de grande potencial.

Não inclui slot para cartão de memória, mas oferece 128 GB de armazenamento interno e ainda 6 GB de RAM. O módulo de câmaras traseiro inclui 4 câmaras de 64 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande angular) + 5 MP (macro) + 2 MP (profundidade). Além disso, na frente, integrado no ecrã, encontram-se duas câmaras de 20 MP + 2 MP. De referir ainda que permite gravar vídeo na resolução máxima de 4K @ 30fps.

Tem NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Tipo C e a bateria tem capacidade de 4500 mAh, com tecnologia de carregamento rápido a 30W. Por fim, vem com Android 10 e MIUI 11.