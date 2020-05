POCO F2 Pro é oficial e custa 500 € – será que vai conquistar o mercado?

A chegada do POCO F2 Pro era uma das mais aguardadas do momento no universo dos smartphones. Muito já se escreveu sobre este modelo e alguns críticos mostraram-se mesmo desiludidos perante alguns rumores.

Mas perante o preço e especificações, será que não é capaz de conquistar o mercado?

POCO F2 Pro chegou

O POCO F2 Pro está a ser apresentado num evento transmitido em direto na página de YouTube da marca. Ao longo das últimas semanas a marca foi divulgando alguns teasers do smartphone, mas sem revelar grandes novidades.

Hoje é o dia de dar a conhecer todas as novidades:

POCO F2 Pri Flagship Killer returns

Depois do sucesso do Pocophone F1 da Xiaomi, as expectativas por parte dos fãs são elevadas perante a chegada de um sucessor. Finalmente a POCO, agora uma marca independente, acabou com todos os segredos.

O POCO F2 Pro apresenta-se ao mercado com o mais poderoso processador do mercado Snapdragon 865, garantindo um desempenho de topo… outra coisa não era de esperar.

Uma das novidades prende-se com o sistema de refrigeração de nova geração LiquidCool Technology 2.0. Este sistema permite distribuir o ar quente de maneira uniforme através de um tudo de refrigeração líquida. Assim, mantém um maior desempenho durante mais tempo.

Este smartphone está preparado com o que de melhor existe para o segmento gaming. Além disso, tem Wi-Fi 6, Super Bluetooth e ainda ligação 5G.

A bateria, com carregamento rápido de 33W, tem uma capacidade de 4700 mAh.

O Ecrã e o Sistema operativo do POCO F2 Pro

O ecrã apresenta-se com tecnologia Super AMOLED de 6,67 polegadas e com uma resolução de 1080 x 2400 píxeis. Uma vez que não apresenta notch ou recorte em gota, tem uma proporção de 20:9. Além disso, inclui tecnologia HDR10+ e uma taxa de atualização de 60Hz.

Uma das características referidas durante o evento foi a qualidade do sensor de luminosidade que tem um desempenho superior aos da concorrência. Além disso, tem tecnologia que melhora a experiência de utilização sem prejudicar tanto a visão.

O POCO F2 Pro vem com Android 10 e com o POCO Launcher 2.0 que melhora de forma substancial a interação com o smartphone.

O design

O POCO F2 Pro apresenta-se com o design esperado… uma cópia do Xiaomi Redmi K30 Pro, lançado no mercado chinês. Além do design com câmara deslizante e um módulo de 4 câmaras na traseira, há mais especificações que se cruzam.

Vem com NFC, sensor de infravermelhos e ainda com jack de áudio de 3,5mm, uma característica que muitos não dispensam.

As câmaras do POCO F2 Pro

As câmaras são obviamente muito importantes neste modelo. São 4 câmaras na traseira. A principal de 64 MP, uma telephoto de 5 MP, a ultra grande angular de 13 MP e ainda uma de efeito desfocado de 2 MP.

Vários exemplos de fotos foram mostrados e revelaram-se surpreendentes… vamos querer testar!

Em vídeo, a câmara principal grava com uma resolução máxima de 4320p a 30fps e 2160p a 60fps. A gravação a 8K não é ainda muito útil, no entanto, não deixa de ser interessante um smartphone destes já o incluir.

A câmara de selfies tem um sistema mecânico deslizante e é de 20 MP. Uma das particularidades é permitir o slow motion nativo.

Especificações gerais

O Preço

O POCO F2 Pro está disponível hoje no mercado pelo preço de 499 € para 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O modelo de 8 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno fica disponível por 599€.

POCO F2 Pro