Android 16 mudará com os Live Updates! Google explica como serão notificações

Ainda que sejamos inundados de notificações, estas podem ser melhoradas no Android. A Google tomou esta tarefa em mãos e em breve tudo mudará. Chamam-se Live Updates e vão mudar completamente o Android 16. A Google já revelou como e o que estas notificações vão oferecer.

Android mudará com os Live Updates

No mês passado, a Google lançou a versão final do Android 16, que trouxe algumas novidades, embora outras sejam implementadas gradualmente. Uma delas é o Live Updates. Agora, a Google divulgou novos detalhes mostrando como integrar esta funcionalidade nas aplicações. E não podia tê-lo feito melhor do que usando o Google Maps como exemplo.

Estes Live Updates fornecem informações relevantes e em tempo real sobre a viagem até um destino ou sobre o tempo que o estafeta demora a chegar. Esta não é a primeira vez que a Google mostra esta funcionalidade, que imita as Live Activities do iOS e que a Samsung implementou no Galaxy com o One UI 7 e a sua Now Bar especial.

A Google explica no seu blog que os Live Updates no Android 16 deve ser utilizado para atividades ativas, iniciadas pelo utilizador e onde o tempo é um fator-chave. Para facilitar a vida aos programadores, oferece exemplos de utilizações como a navegação ativa até um destino, chamadas móveis, rastreio de entregas ao domicílio ou utilização de um Uber.

Google explica como serão as notificações

Explica ainda que esta nova funcionalidade nos smartphones Android não devem ser mal utilizadas. Dá exemplos de anúncios, promoções, mensagens de conversas, alertas, eventos de calendário e outros acessos rápidos às funções da aplicação. A navegação ativa do Google Maps no Live Updates aparece como um "chip" de estado na barra, indicando a distância restante até ao destino e a próxima mudança de direção.

Ao tocar neste "chip" de estado, a sua informação expande-se, mostrando a linha do tempo indicando a viagem já realizada e a viagem restante para chegar ao destino. A pequena notificação na barra de estado deve ser guiada por uma série de diretrizes, como um pequeno ícone, o tempo restante ou um título. A Google deixa claro que esta funcionalidade não deve ser passível de abuso.

O que não se sabe é quando é que a Google vai finalmente lançar a funcionalidade Live Updates na versão final do Android 16. Esse será o momento para os programadores de terceiros possam integrá-la nas suas aplicações e dar uma nova cara à sua experiência.