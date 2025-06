Xiaomi lança novos tablets Redmi Pad 2 em Portugal com preços a partir de 199,99€

A Xiaomi apresentou os novos tablets de entrada de gama, Redmi Pad 2 e Redmi Pad 2 4G. Reforça assim a sua aposta em democratizar o acesso a dispositivos de entretenimento. Os novos modelos chegam a Portugal com o objetivo de oferecer uma experiência de consumo de conteúdos aprimorada, combinando um ecrã de alta definição, bateria de longa duração e o mais recente sistema operativo da marca, o Xiaomi HyperOS 2. Tudo isto com preços a partir de 199,99€.

Novos Xiaomi Redmi Pad 2 chegam a Portugal

Focada no entretenimento diário, a série Redmi Pad 2 vem equipada com um ecrã 2.5K de 11 polegadas, que promete detalhes nítidos e cores vibrantes graças a uma densidade de 274 ppi e uma taxa de atualização AdaptiveSync de 90Hz.

A pensar no conforto visual durante longas utilizações, o tablet inclui tecnologia de escurecimento DC. Possui ainda as certificações TÜV Rheinland para Baixa Emissão de Luz Azul, Ausência de Cintilação e Compatibilidade com o Ritmo Circadiano. A experiência imersiva é reforçada por um sistema de quatro altifalantes com suporte para Dolby Atmos, garantindo uma qualidade de som robusta para filmes e música.

Interação perfeita com o Xiaomi HyperOS 2

No coração do dispositivo está o processador MediaTek Helio G100-Ultra, acompanhado por uma generosa bateria de 9000mAh. Foi concebida para assegurar longas horas de utilização sem interrupções. A integração com o ecossistema Xiaomi é um dos pontos centrais, com o HyperOS 2 a permitir uma interconectividade fluida.

A empresa destaca funcionalidades como a “sincronização de chamadas, sincronização de rede e área de transferência partilhada”. Estas visam simplificar o fluxo de trabalho entre o tablet e um smartphone da marca, permitindo, por exemplo, atender chamadas ou partilhar a ligação à Internet do telemóvel com um só toque.

Um tablet perfeito para todos os bolsos

Com um design unibody em metal, o Redmi Pad 2 procura transmitir uma sensação premium. Para os utilizadores que necessitam de conectividade constante, a versão Redmi Pad 2 4G oferece suporte para dual SIM. A versatilidade do equipamento pode ser expandida através de acessórios vendidos em separado, como a caneta Redmi Smart Pen, para escrita e desenho, e a capa Redmi Pad 2 Cover, que oferece proteção e funciona como suporte.

O Redmi Pad 2 chega a Portugal já amanhã, dia 13 de junho, nas cores Graphite Gray e Mint Green. A versão de 4GB+128GB terá um custo de 199,99€, enquanto a variante de 8GB+256GB estará disponível por 249,99€.