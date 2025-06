França quer pressionar a UE para proibir as redes sociais a menores de 15 anos

A utilização das várias redes sociais por menores de idade tem sido verdadeiramente contestada pelos governos, que têm procurado estratégias para resolver o problema. Entretanto, com vários países a ponderá-lo, o Governo de França informou que quer pressionar a União Europeia (UE) para proibir os menores de 15 anos de usar as plataformas.

Ainda que a idade em si varie, uma coisa é consensual entre vários governos: os mais novos não podem ter acesso às redes sociais de forma desregulada.

Com países e estados a proibir ou ponderar limitar a utilização de redes sociais por menores de idades, França disse que deveria ser tomada uma atitude.

Numa entrevista, citada pela Reuters, o Presidente de França Emmanuel Macron disse que vai pressionar a UE para proibir as redes sociais para menores de 15 anos. A declaração surge, após um esfaqueamento fatal numa escola no leste do país.

Na terça-feira, a polícia interrogou um estudante de 14 anos sobre o esfaqueamento de um auxiliar escolar de 31 anos durante uma revista a mochilas em busca de armas.

Segundo o primeiro-ministro francês, François Bayrou, o incidente não foi um caso isolado, com as redes sociais a representarem um dos fatores responsáveis pela violência entre os jovens, na perspetiva de Macron.

Na entrevista à emissora pública France 2, Macron alertou que "não podemos esperar mais".

Apesar da pressão que o Presidente de França quer exercer, a Comissão Europeia afirmou que cabe a cada país bloquear o acesso dos menores às redes sociais.

Sejamos claros... [uma] proibição generalizada das redes sociais não é o que a Comissão Europeia está a fazer; não é para aí que estamos a caminhar [...] porque essa é uma prerrogativa dos nossos Estados-Membros.

Disse o porta-voz da Comissão, Thomas Regnier, aos jornalistas.