Railway Empire: próxima paragem, a Nintendo Switch

Eis que se aproxima um momento de celebração: a chegada do caminho de ferro à Nintendo Switch.

O fantástico jogo de estratégia, Railway Empire, encontra-se prestes a chegar. Venham conhecer um pouco mais deste titulo que traz a a exploração ferroviária à consola da Nintendo.

O seguidor espiritual de Railroad Tycoon, Railway Empires prepara-se para fazer uma escala na Nintendo Switch, aumentando assim o leque de opções da consola no que respeita a titulos de estratégia.

Como o nome indica, o objetivo do jogo é o de construir a maior, melhor e mais rentável companhia ferroviária.

Desenvolvido pela Gaming Minds Studios, Railway Empire irá ocupar cerca de 5,6 GB de disco e terá suporte para Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Russo e Inglês.

O jogador terá de vingar a sua companhia ferroviária em plenos anos 30 (do século passado) no Estados Unidos. Trata-se de uma época repleta de dificuldades em que o gigante país ainda se encontrava em crescimento.

A indústria encontrava-se nessa altura a crescer pelos Estados Unidos o que levou a uma competição tremenda pelo domínio do sector dos transportes ferroviários de bens, mercadorias e pessoas.

Mais de 40 locomotivas distintas estarão à disposição dos jogadores, assim como mais de 30 carruagens de passageiros e de carga, para permitir a construção do nosso verdadeiro Império dos Carris.

Seja com o objetivo de oferecer aos passageiros as melhores condições de transporte ou com o objetivo de melhorar a deslocação de mercadorias, o jogador poderá ainda construir vários tipos de estações e apeadeiros, contratar equipas de manutenção e desenvolver (mais de 300) tecnologias distintas.

No entanto, a competição era feroz nestes tempos e havia armas “menos legais” com as quais se poderia fazer guerra à competição. Dito isto, preparem-se que vai ser também possível levar a cabo ações de sabotagem às companhias adversárias ou espionagem industrial.

Railway Empire, quando for lançado para a Nintendo Switch irá trazer algumas das expansões já lançadas para o jogo, tais como Mexico (trailer mais acima), The Great Lakes (trailer imediatamente acima) e Crossing the Andes.

Railway Empire chega à Nintndo Switch a 19 de junho.